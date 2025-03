Poslanica Sonja Ilić, koja je brutalno napadnuta u 8. mesecu trudnoće u Skupštini Srbije, obratila se večeras okupljenima u Sava centru, tokom skupa "Žene, snaga Srbije", gde su se obratili i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Za sve koji me ne poznaju, ja sam Sonja Ilić Odalović iz Gračanice, sa Kosova i Metohije. Verujem da je većina vas čula za mene u proteklim danima, a to se dogodilo na način na koji nisam mogla da biram i koji ni jednoj od vas ne bih poželela. Suprug i ja smo se dugi niz godina borili da zatrudnim i nakon mnogo, mnogo muka, uspeli smo sada putem vantelesne oplodnje. Sve je bilo odlično do 4. marta kada odlazim na skupštinsko zasedanje sa najboljom namerom i iskrenom željom da pre svega izglasamo izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju i time vratimo decu na fakultete i u škole.

- A onda moje kolege i ja doživljavamo huliganski pir usred našeg najvećeg doma. Šok, strah, bol, nesvestica, saznanje da možda moja beba neće izdržati. Užas. I kreće naša borba i borba lekara. Bogu hvala, uspeli smo. Gavrilo je uspeo. Pobedio je Gavrilo. Pobediće Srbija. Pojedinci u našem društvu, a pogotovo muškarci koji bi trebalo da budu džentlmeni, ne treba da postavljaju pitanja meni šta sam ja radila u osmom mesecu trudnoće na svom radnom mestu, već da postave pitanje kako je moguće da se u Narodnoj skupštini na trudnicu bacaju dimne bombe. Možemo i moramo da biramo da uvek i u svakoj prilici budemo ljudi, a posebno prema nama ženama. Podeliću sa vama ono što mi, kosovsko-metohijski Srbi, odlično znamo.

- Tamo gde sam ja rođena i gde živim, naše majke rađaju heroje i heroine. Možda je do vode, a vas pitaju nas da nema predaje. Nema predaje, ma koliko teško bilo. A bombe i suzavce mi smo već navikli, ali Gavrila i mene su prevarili i znenadili. Nismo se nadali tome usred Beograda. Doneli smo odluku da nema predaje. Odustaćemo nikada. Ovom prilikom, mojim dragim koleginicama Obradović i Karanac, želim brz oporavak. I njima, kao i svim našim majkama, sestrama, čerkama, ženama, želim da čestitam 8. mart. Ujedno se i srca zahvaljujem mojim kolegama poslanicima, čitavom medicinskom timu sa Zvezdare, svim iskrenim ljudima koji su bili uz nas i pomogli nam. Predsedniku Aleksandru Vučiću dugujemo posebnu zahvalnost za nastup, iskrenu i bratsku pomoć i podršku.

- Predsedniče, i svi vi koje smo ja i Gavrilo nabrojali, i svi vi koje smo možda i zaboravili, jedno veliko, veliko hvala. Živeće Gavrilo, živeće hrabre žene, živeće Srbija!

Autor: Pink.rs