Predsednik Vučić obišao kompaniju Celanova agro u Vršcu i najavio rekonstrukciju Gradske bolnice (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Južnobanatskom i Podunavskom okrugu danas i sutra.

Vučić u Vršcu

Predsednik Vučić nešto pre 13.30 časova stigao je u Vršac gde obilazi kompaniju Celanova agro D.o.o. Vučića su dočekali gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i vlasnik Milan Popović, kao i direktor Zoran Marjanović. Sa Vučićem u obilasku su i ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović, ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske Vlade Maja Gojković.

Kompanija Celanova agro osnovana je 2011., a u svet voćarstva ulazi 2017. godine, sa ciljem da postane vodeći regionalni dobavljač jabuka visokog kvaliteta.

- Ako hoćeš da širiš opremu, novu halu, možeš da računaš na subvencije - rekao je predsendik domaćinu.

- 100 hektara imamo, i mislim da ćemo za koju godinu da imamo jako kvalitetnu jabuku. Zbog cene nema smisla da sadimo - rekao je domaćin.

Šta treba još da se uradi za Vršac?

- Da budemo deo EXPA, to bi za nas bila veoma velika stvar. To bi pomoglo, imamo i dva hotela u gradu, to bi bila velika stvar, da se podrži biznis.

- Imamo vinski turizma, vinare, manastir, da izgradnjom puteva omogućimo investitorima da grade hotele, da privučemo turiste - rekli su domaćini.

Gradskoj bolnici je potrebna rekonstrukcija. Predsednik je rekao da će država dati 20 miliona.

- Čekamo sredstva, to bi nam mnogo značilo.

Predsednik u Plandištu

Vučić obilazi fabriku za preradu industrijskog otpada „RE3 product d.o.o“, koja ima više od 30 zaposlenih.

- To mu dođe druga ili treća kompanija u Plandištu - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nije lak posao i čestitao damama 8. mart.

- Meni bi pola dana trebalo za ovu jednu kesu da odvojim. Srećan praznik i pozdrav vašim proodicama - rekao je Vučić.

- Ako možete da proširite bilo šta, broj zaposlenih i svoj profit i izvoz. Ako je bilo koja oprema potrebna, možemo da pomognemo. Nama je Plandište zbog urušavanja svega, došlo nam je na nivo nerazvijenih opština. A na granici je prema Rumuniji, mnogo važna opština. Samo nam fali jedan investitor od 100 zaposlenih - rekao je predsednik.

- Prosečna plata je sa 260 na 742 otišla, ali nema dovoljno plata, mora da bude veća i mora da ih bude više.

- Banda, huligani i nasilje neće vladati Srbijom. Parlament će nam biti uređeniji, neće biti onih koji će da napadaju žene bakljama i dimnim bombama. Sve to vidi narod - rekao je predsednik.

Odgovori na pitanja

O ulaganjima

- Veliki novci su putevi, vodovodi, kanalizacije. Ovo je znak pažnje, lepa stvar koju uradite za decu, pokažete da brinete o njima, da mogu da imaju mesto za druženje i slobodno vreme. Uvek su najveće stvari koje se tiču dece, ali u parama... Putevi po 25, 30 kilometara, kilometar puta, nema više ništa ispod 15 miliona evra. Imate one koji koštaju skoro milijardu. Kod nas, u svakodnevnici.

O protestu u Kovačici

- Maksimalno ih je bilo 53, bilo ih je mnogo. Šta da odgovorim? Da odgovaram da sam ubio Cvijana, Ivanovića, da sam ranio ne znam koga, da sam imao Snajper oko Sarajeva, i da o tome govorim svaki dan? Kad želite da dodajete, izmišljate i sve drugo... Mene mnogo više interesuje sadržaj, više od 500 ljudi je bilo u sali, ovih pet puta manje. Šta su uradili? Napravili sadržaj za Instagram, nisu imali hrabrosti da dođu da razgovaraju, da čuju istinu. Skupili se iz Pančeva, Kovačice, Padine, a posebno taj besmisao sa trubama i pištaljkama nisam razumeo. Meni je to bilo ludilo uvek.

- Selakovića nije ovaj udario, nego je sebe Selaković udario. Video sam na RTS vesti jutros, kordon policije razdvajao dve grupe studenata. Kako ih je razdvajao, što? Nisu se oni našli na stadionu pa da ih neko razdvaja. Neko je došao da tuče decu, da ih sklanja odatle. Što ne kažete narodu istinu? Dođe vreme kada mulj i talog ispliva na površinu, ali neće dugo. Ko po selima izlazi na ulicu? Sve znate, dobri domaćini se samo zgrožavaju, čekaju da ovo prođe.

O Đilasovoj izjavi da je ideja o Alimentacionom fondu njegova

- Alimentacioni fond je nekada bila moja ideja, pa su oni podnosili zakonski predlog, nemam taj problem. Za razliku od njih koji se uzdaju u dve svoje ideje, jedna je da kradu, a druga da tuku, posebno žene. Nemam problem sa tim da pohvalim kad neko ima dobru ideju. Nisu to nikada uradili, ni kad su bili na vlasti, pare uzimali i krali. Ko god dođe od njih sa dobrom idejom, sa oduševljenjem ćemo da prihvatimo, taj problem nemamo. Oni nisu spremni za razgovor jer misle da će na silu nešto da urade. Četiri meseca trpimo, do kada? U Kovačici 53 koji zvižde i 533 koji su pristojno razgovarali i pitali do kad ćemo da tolerišemo maltretiranje. Pokušaće nasiljem nešto da urade i shvatiće da im je kraj. Završiće mnogi iza rešetaka koji budu počinili krivična dela. U subotu uveče ćemo da odsviramo kraj.

Vučić u Alibunaru

Predsednik obilazi Inkluzivno-edukativni centar Alibunar.

- Video sam da su škole problem svuda. Šta bi voleli da promenite? Igralište neko? Recite - upitao je predsednik.

- Svako mesto ima igralište, svoj teren. Fudbal, košarka, karate, gledamo da svaki sport negujemo - rekli su predsedniku domaćini.

Svi su se zahvalili predsedniku na istrajnosti i borbi.

- Prošla je Srbija i kroz veće muke pa će proći i kroz ovo ludilo. Svašta sam preživeo za ovih 13 godina, ali da će neko da mi kaže da će da se skupe i napadaju decu jer deca hoće da uče. Sve razumem, udri mene, ali ovo sinoć. Šta je tim ljudima u glavi, šta su umislili, to je neverovatno - rekao je predsednik.

Predsedniku su zatražili i rampu u školi, na šta je on rekao da će to odmah biti rešeno. Dobio je predsednik i poklone od devojčice Dunje.

- Beskrajno ti hvala. Hvala za divan poklon - rekao je Vučić.

Predsednik je sa decom odigrao i "Ne ljuti se čoveče".

'Bio je bolji vojnik od mene'

Žakić Milan iz Idvora bio je u vojsci sa predsednikom Vučićem.

- Bio je bolji vojnik od mene, disciplinovaniji - rekao je predsednik.

- Manjina maltretira nas većinu. To je izraženije u gradovima, nego u selu. Izađe njih dvadesetak. To su obično ljudi koji su vrlo malo radili u životu ili su bogati koji ne moraju da rade, mogu da blokiraju non-stop. Skupi se njih 20... Da li će i kada će država da, uđemo u zakonske okvire, i rešimo to

- Mi u Idvoru, vlada bela kuga, stanovništvo je sve starije, ima penzionera. Bio bi nam potreban bankomat. Dolaze do opštine ljudi, podižu pare, a nemamo bankomat u Idvoru. Pohvala za Miloša Vučevića, moralan, pametan, vredan, pošten, u pravom smislu čovek. On hoće da reši probleme, tu je kao naša desna ruka. Moram da kažem za gospođu Brnabić da nisam imao simpatije kada je dolazila, ali sada vidim da je to jaka, energična i prava žena.

- Biće Milane bankomat. Rešićemo to. Hvala Milane. Kada sam predložio Anu Brnabić, svi su mi skakali po glavi, svi znaju posao bolje od mene. Svi su rekli tada gde si baš nju našao. Sad, da dođem na bilo koji stranački odbor i da kažem da sklonimo Anu, gledali bi me kao ludaka. Ana se bori bolje od 90 odsto muškaraca, hrabrije i snažnije. U svakoj stranci ima kukolja, a ponosan sam što sam član najveće i najbolje stranke - rekao je predsednik.

Semafor na raskrsnici

Đuro Farkaš, vlasnik auto-škole u Kovačici, a imao je pitanje za predsednika u vezi puteva.

- Posao ide. Nismo dizali cene, imamo oko 100 polaznika godišnje - rekao je ovaj meštanin koji je imao predloge za semafor na prometnoj raskrsnici u Kovačici.

Farkaš je rekao da je semafor bolje rešenje od kružnog toga.

- Za kružni tok, ne znam koliko je dobro rešenje, kamioni i šleperi, mnogo vozila dolazi tu. Ne bi bio neko rešenje, semafor je bolji.

Predsednik je saslušao stručnjaka i rekao da će se ovaj problem rešiti, najverovatnije do kraja marta.

Predsednik razgovara sa građanima u Kovačici

- Skupili se, zvižde, trube, ne znam što sebe muče toliko. Nisu imali časove muzičkog kad su bili mladi. Nemojte da pištite, dođite pitajte, kažite, uvredite, uđite u salu. Plašim se da neće jer im je pištanje postao omiljeni sport. Ne sikirajte se ljudi, neće oni ništa, oni vole samo da pište. Damama srećan praznik - rekao je predsednik.

Samohrana majka studentkinje

Stojanović Suzana, meštanka Debeljače, samohrana je majka studentkinje četvrte godine defektologije u Beogradu.

- Zabrinuta sam za ovu godinu, da li će nastava da se nastavi, kako će to sve da se nadoknadi? Ona je četiri godine na budžetu, ako izgubi godinu ja kao samohrana majka neću moći to da izfinansiram. Ona je isto zabrinuta, kako će da nadoknadi. Da bi misli skrenula, počela je da radi u Debeljači.

- Ne znam šta da vam odgovorim. Da kažem biće sve u redu, nisam siguran. Oni su mislili da ih lažemo ili da ćemo da se uplašimo jer će neko da pišti, pa su mislili da ćemo da im dajemo punu platu a nisu radili. Kad se nalazite u državi, o svim građanima morate da vodite računa. Možete da dobijete onoliko koliko ste radili i zaradili. Mislili su da će da dobiju punu platu, a u učionicu nisu ušli. Kada im se dogodilo da nisu primili pune plate, a primiće i biće nadoknađeno kada budu nadoknadili časove. Našli su se u čudu, umiuslili su da imaju pravo na sve. Najveći problem je ovo oko budžeta, lepo je što je počela da radi, ali ne sme da pomisli da ne završi. Da li će biti u redu za godinu ili ne, ne mogu da kažem, to nije mojom krivicom. Misle da mogu da nateraju studente koji hoće da uče, da se bune. Ne može niko. Ti ljudi znaju da će da izgube godinu. Ne znam šta će biti, sva su prava studenata koji žele da uče pogažena, i ustavna, pravo na obrazovanje, rad, pravo na slobodu kretanja. Krše to svakog dana, blokiraju puteve, misle da imaju prava da zaustave druge ljude da misle. To je ludilo koje traje ali snaga i dejstvo polako propadaju i biće sve manje. Umesto o tome da brinu rektori i dekani, oni se posakrivali u mišije rupe - rekao je predsednik.

Alimentacioni fond

- Juče smo veliku ideju najavili i pre toga smo važnu stvar uradili za mlade ljude. Stambeni krediti za mlade su velika stvar. Ko želi kuću, stan, ima do 35 godina, dok ne napunite 36 godina, imate pravo da to dobijete pod povoljnim uslovima. Time se osamostaljuju, da mlade devojke mogu da steknu samostalnost, da se mladi odvoje od roditelja. Alimentacioni fond je izvandredna ideja, kad muškarac, kad se razvedu, i neće da plaća alimentaciju, nego bi voleo da se tužaka po sudovima, da ne da ženi, e onda država odmah to ženi daje, preuzima na sebe da plaća alimentaciju, a onda država goni neodgovrnog muškarca i od njega će da naplati. Sudiće se sa državom, a žena ima pare odmah. Mislim da je to stvarna čestitka ženama za 8. mart. To i nas treba da zabrine, da li se mi muškarci dobro odnosimo prema ženama i deci, a to moramo da radimo.

- Ovde ima problema sa infrastrukturom - rekao je predsednik i najavio nova ulaganja, a potom građanima prepustio reč.

Stojanović Suzana, meštanka Debeljače, samohrana je majka studentkinje četvrte godine defektologije u Beogradu.

- Zabrinuta sam za ovu godinu, da li će nastava da se nastavi, kako će to sve da se nadoknadi? Ona je četiri godine na budžetu, ako izgubi godinu ja kao samohrana majka neću moći to da izfinansiram. Ona je isto zabrinuta, kako će da nadoknadi. Da bi misli skrenula, počela je da radi u Debeljači.

- Ne znam šta da vam odgovorim. Da kažem biće sve u redu, nisam siguran. Oni su mislili da ih lažemo ili da ćemo da se uplašimo jer će neko da pišti, pa su mislili da ćemo da im dajemo punu platu a nisu radili. Kad se nalazite u državi, o svim građanima morate da vodite računa. Možete da dobijete onoliko koliko ste radili i zaradili. Mislili su da će da dobiju punu platu, a u učionicu nisu ušli. Kada im se dogodilo da nisu primili pune plate, a primiće i biće nadoknađeno kada budu nadoknadili časove. Našli su se u čudu, umiuslili su da imaju pravo na sve. Najveći problem je ovo oko budžeta, lepo je što je počela da radi, ali ne sme da pomisli da ne završi. Da li će biti u redu za godinu ili ne, ne mogu da kažem, to nije mojom krivicom. Misle da mogu da nateraju studente koji hoće da uče, da se bune. Ne može niko. Ti ljudi znaju da će da izgube godinu. Ne znam šta će biti, sva su prava studenata koji žele da uče pogažena, i ustavna, pravo na obrazovanje, rad, pravo na slobodu kretanja. Krše to svakog dana, blokiraju puteve, misle da imaju prava da zaustave druge ljude da misle. To je ludilo koje traje ali snaga i dejstvo polako propadaju i biće sve manje. Umesto o tome da brinu rektori i dekani, oni se posakrivali u mišije rupe.

Kamere snimile napadača na ministra Selakovića

- Idi kući, sve ti je ovo narandžasto i žuto. Uhvatićemo barabu danas, našli smo ga na snimku. Idi kući - rekao je predsednik Vučić ministru Selakoviću koji sa njim obilazi Spomen-kuću.

Srećan sam što sam imao priliku da posetim i vidim ovo - rekao je predsednik tokom obilaska.

Obilazak Spomen-kuće slikara Martina Jonaša

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kovačicu. On je krenio u obilazak Spomen-kuće slikara Martina Jonaša. Potom će razgovarati sa građanima u Domu kulture "3. oktobar."

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Ne razumem ove ljude što pište, njih 50 pišti. Šta im znači to? Šta misle, da neću da dođem? Da im mahnem još jednom! Ovde me čeka 500 ljudi, a njih 50 voli da pišti i trubi - poručio je predsednik grupici demonstranata.

Predsednik je domaćine upitao da li može da pomogne nekako oko spomen-kuće.

- Savremeniji sistem za protiv-požarnu zaštitu bi nam značio - rekli su.

- Rešićemo to, da slučajno ne izgubimo ovakvo blago - rekao je predsednik.

Predsenik vučić je na karju obilaska dobio na poklon sliku ovog poznatog slovačkog slikara. Kako je rekao sliku će izložiti u predsedništvu gde će moći svi da je vide.

Predsednik stigao u Pančevo

Obilazi poljoprivredno gazdinstvo Srđana Steljića, farmu ovaca i razgovora sa poljoprivrednicima.

Srđan se iz inostranstva vratio u Srbiju.

- Iz hladne zemlje sam rešio da se vratim. Ovde je toplije i lepše, iz Švedske sam se vratio i rešio da se bavim stočarstvom. Vratio sam se 2018. godine, sad imamo više od 600 grla.

- Moramo da napravimo program da stočari budu nagrađeni. Oni su jedini koji rade svaki dan u godini, samo oni. To treba da vidimo - rekao je predsednik.

Imate li neki zadatak za državu - upitao je predsednik.

- Da sve što ste dogovorili sa poljoprivrednicima tako i bude i bićemo zadovoljni - rekao je meštanin.

- Subvencije za stočare moraju da budu veće. Mora da se radi svaki dan. Moramo to da uradimo, jedino ovaca imamo više nego ranije, tu nam ne pada broj, sve drugo je propast. Da pomognemo opremom, grlima i kroz subvencije - naglasio je predsednik.

"Moramo da podižemo Banat i Srem"

"Važno nam je da ulažemo u proširenje kapaciteta, pogotovo kada su u pitanju poljoprivredna gazdinstva. Naše je da pomognemo, ali znam da je teško naći one koji hoće da rade na selu. Dobro je da se i u takvim okolnostima kompanija “KMI” širi, a mi ćemo im pomoći značajnim grantovima za ulaganje u silose i dodatnu opremu.

Moramo da podižemo Banat i Srem, da ulažemo, gradimo infrastrukturu i dovodimo investitore. Prošli put kada smo ovde bili, obećao sam i uradili smo školu. Sada radimo najmoderniji Dom zdravlja u Opovu, zatim Dom kulture u Sefkerinu, a onda nam ostaju putevi.

Posebno hvala dragim damama okupljenim danas ovde u Sefkerinu. Hvala vam na trudu, radu i osmesima. Čestitam vam praznik. Mi uvodimo poseban alimentacioni fond, jer žene i deca moraju da budu sigurni, a neodgovornim muškarcima će država da se bavi.

Srećan sam što sam mogao da razgovaram sa vama ovako lepog jutra i ako imate bilo šta što možemo još da pomognemo, javite", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu nakon posete Sefkerinu.

Počela poseta poljoprivrednom gazdinstvu KMI

Predsednik Srbije počeo je posetu poljoprivrednom gazdinstvu KMI, mnogobrojni građani su ga dočekali aplauzom, a svim damama je poželeo srećan 8. mart.

Čestitajući ženama 8. mart - Dan žena, Vučić je rekao da će se uvesti alimentacioni fond iz kojeg će država isplaćivati alimentaciju ženama, a muškarci će to plaćati državi.

- Muškarci kad hoće da se odvoje, neka se odvoji, ali neka plate svoju obavezu za decu. Neće da platimo, mi ćemo da platimo umesto njih svakoj ženi, da žena ne mora da čeka, a onda ćemo mi od njega da naplatimo. Žene moraju da budu sigurne, deca moraju da budu sigurna, a sa muškarcima ćemo lako - rekao je Vučić.

Vučića su dočekali vlasnik gazdinstva Miloš Kreculj i meštani, a prisustvuju i ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović, ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Vlasnik gazdinstva je predsednika odmah uputio i kako je počeo od njive, a potom je počeo izgradnju domaćinstva.

Vučić je najavio da će u Sefkerinu biti urađen Dom kulture, dok je za Opovo planiran Dom zdravlja.

- Mnogo je teško naći ljude koji hoće da rade, mnogo teško - rekao je predsednik.

Poljoprivrednici su zahvalili predsedniku na subvencijama, ulaganjima i svemu onome što nisu imali ranije, a upitali su i za povoljnije kredite za poljoprivrednike.

- Nije problem da napravimo povoljne kredite, nego kredite ne volim inače. Kad god se čovek zaduži, to je noćna mora. Čovek legne i probudi se sa tim kad i kako mora da vrati - rekao je predsednik.

Meštani su spremili pogato posluženje, a predsednik je rekao da nema bogatije sofre u Evropi u ovom trenutku.

- Moja majka je iz Bečeja, išli smo svaki vikend tamo, kad dođem, uđem u špajza, uđeš unutra i ona uvek naprvi za mene i brate "doboš" i "reformu", najmanje dve torte, ali ništa nismo voleli kao oblande. Kako starim, sve više slatko volim.

Predsednik Vučić sinoć je, podsetimo na skupu "Žene, snaga Srbije" u Sava centru rekao da su stambeni krediti za mlade značajni posebno za mlade žene, iz više razloga.

- Usvojili smo stambene kredite za mlade. To znači da mlade žene mogu da se osamostale, da imaju punu ekonomsku sigurnost, da ne zavise ni od koga, a onda same donose odluku kako dalje u životu. Mogu ranije da stupe u brak, mogu kasnije. Njihov je izbor. Ali mogu lakše i sigurnije da rade. Neće zavisiti od onoga ko će im biti partner u budućnosti, već sa 20, 22, 25 godina mogu uz mali minimalni novac da imaju svoju nekretninu, da žive svoj život slobodno, da se posvete svojoj karijeri, da se posvete svojim životima - rekao je Vučić.

Program posete

Opovo, Sefkerin

8.00 - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva KMI D.o.o i razgovor sa poljoprivrednicima

Pančevo

8.45 – Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Srđana Steljića, farma ovaca i razgovor sa poljoprivrednicima

Kovačica

9.40 – Obilazak Spomen-kuće slikara Martina Jonaša

10.15 - Razgovor sa građanima u Kovačici, Dom kulture „3.Oktobar“

Alibunar

11.45 – Obilazak Inkluzivno-edukativnog centra Alibunar

Plandište

12.35 – Obilazak fabrike za preradu industrijskog otpada „RE3 product d.o.o“

Vršac

13.20 – Obilazak kompanije Celanova agro D.o.o

Smederevo

18.00 – Obraćanje građanima, Sportska hala Smederevo

Autor: Aleksandra Aras