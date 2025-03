MINISTAR MALI NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA MINISTRA SELAKOVIĆA: Nalazimo se u ozbiljnoj spirali nasilja koja nagriza celo naše društvo (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali najoštrije je osudio napad na ministra kulture Nikolu Selakovića.

Ministar je pozvao nadležne da pod hitno reaguju povodom napada na ministra Selakovića.

- Najoštrije osuđujem napad na kolegu iz Vlade Nikolu Selakovića koji je sinoć fizički napadnut na ulici i to kukavički, sa leđa, i time zadobio ozbiljne povrede. Gde je granica mržnje i nasilja kojima svedočimo u našem društvu? Imali smo kukavički napad na žene u Narodnoj skupštini, napad na predstavnike medija, zatim napad na studente koji žele da uče u Pionirskom parku, a sada je napadnut i jedan ministar, patriota, kulturan i častan čovek, koji voli svoju zemlju i koji se bori za pristojnu Srbiju! Nalazimo se u ozbiljnoj spirali nasilja koja nagriza celo naše društvo. Pozivam nadležne organe da pod hitno reaguju. Nastavićemo da se borimo za pristojnu Srbiju!-napisao je Siniša Mali na svom instagram nalogu.

Podsetimo, Selaković koji je sinoć napadnut, kaže da se oseća dobro i da ne poznaje osobu koja ga je napala.

- Jedno nepoznato lice, čovek kog nikad nisam video, napao me s leđa. Išao sam da posetim roditelje pre 22 sata. Dobacivao je, vređao, psovao pričao kako će da nas nabija na kolac, nas SNS. Upotrebio je vulgarne i nepristojne izraze. Prišao je s leđa, kada sam se okrenuo da razgovaram sa njim on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa gde sam rasečen. Imao sam naočare, one su spale, isečen sam i udaren u prdelu leve slepoočnice - rekao je Selaković za Javni servis Srbije.

Autor: Jovana Nerić