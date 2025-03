Kako strani plaćenici blokiraju fakultete

Jovan Babić, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Užasno je što u Srbiji imamo ljude koji su spremni da za par dolara prodaju i predaju našu zemlju onima koji štampaju dolare. Ranije su hteli da autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju prodaju za šaku dolara, ali sada su našli unosniji posao – protivzakonite i protivustavne blokade fakulteta.

Da li ste primetili da više ne možemo da vidimo dežurne prodavce Kosova i Metohije kako pokušavaju da prodaju deo Srbije za šaku dolara stranim ambasadama? Ne možete da ih vidite više kako prodaju Kosovo, jer su našli unosniji posao kod svojih poslodavaca iz ambasada.

Da bi strane ambasade naterale Srbiju da prizna Kosovo, odrekne se Republike Srpske i uvede sankcije Rusiji, one su odlučile da izazovu unutrašnje nemire koji bi doveli do obojene revolucije i time srušili vlast ili naterali vlast da ispuni njihove zahteve. Očigledno je da je taj zahtev odbijen, pa su aktivirani spavači koje su oni imali da ruše vlast koja odbija da im se pokori. Pošto Srbija nije prihvatila zahteve stranih ambasada, one su ih prepakovale u zahteve opozicije, a opozicija ih je zatim prepakovala u studentske zahteve.

Ovde dolazimo do termina strani plaćenik?

Kontekst u kojem je ova reč popularizovana odnosi se na osobu koja iznosi mišljenje ili stavove za koje je plaćena iz inostranstva, najčešće preko ambasada ili nevladinih organizacija(NVO). To mišljenje nije njihovo lično, već ga iznose isključivo zato što su za to plaćeni.

Ovo se ne odnosi na ljude koji rade u stranim kompanijama ili za strane kompanije, jer oni ne menjaju svoje mišljenje zbog tog posla. Ovaj termin isključivo se koristi za one koji su plaćeni da promene ili javno zastupaju određeno mišljenje.

Finansiranje stranih plaćenika: ko ih plaća i zbog čega?

Pa da krenemo od toga – ko ih plaća?

Plaćaju ih strane ambasade, uglavnom zapadne zemlje koje su nas bombardovale, kao i njihove nevladine organizacije, koje su u potpunosti ili delimično finansirane od strane njihovih država ili privatnih fondacija.

Organizacije koje finansiraju države, u potpunosti ili delimično, su:

USAID –United States Agency for International Development

NED – National Endowment for Democracy

NDI – National Democratic Institute

IRI – International Republican Institute

IREX – International Research & Exchanges Board

Internews

EED – European Endowment for Democracy

Konrad-Adenauer-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency

I mnogi drugi

Najpoznatije privatne organizacije su Open Society Foundations milijardera Džordža Soroša i Rockefeller Brothers Fund.

Zašto ih plaćaju?

Kao što bi Amerikanci rekli: „nema besplatnog ručka,“ tako ni od Amerikanaca nema besplatnih donacija.

U američkoj politici postoji važan termin – soft power ili meka moć. Termin „meka“ koristi se jer je suprotan klasičnoj vojnoj moći i označava način na koji se, naizgled nenasilnim metodama, može izvršiti pritisak na neku zemlju da donese odluku u interesu stranih sila. Umesto vojne intervencije, koristi se unutrašnja pobuna koja ruši vlast koja odbija da se povinuje njihovim zahtevima.

Upravo se to dogodilo 2024. godine nakon pada nadstrešnice, kada su strane diplomate uočile priliku za pokretanje masovnih protesta protiv vlasti. Jedva su dočekali priliku za osvetu zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji i što uporno lobira za povlačenje priznanja Kosova u drugim državama.

Zašto su baš izabrali fakultete?

Zbog ogromne povezanosti koje imaju sa fakultetima, EU daje mesečne naknade profesorima za projekte na kojima rade, a te naknade mogu biti veće od njihove plate na fakultetu. Zapadne vlade i organizacije finansiraju razmenu studenata, rad studentskih organizacija i na taj način su stekle ogroman uticaj na fakultete.

Zbog toga možemo videti porast radikalne levičarske ideologije na fakultetima u poslednjih 25 godina, koja je stigla sa Zapada. Preuzimanje fakulteta trajalo je decenijama dok ih radikalni levičari nisu u potpunosti preuzeli. Zato smo mogli videti ekstremističku odluku te grupacije u vidu blokade fakulteta radi političke borbe. Ovo je bilo nezamislivo na fakultetima u Srbiji sve dok radikalni levičari nisu preuzeli potpunu kontrolu.



Autor: Jovan Babić