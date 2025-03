'REŽIM JE BIO POPUSTLJIV - TO VIŠE NE SME DA SE DEŠAVA' Šešelj za Pink: Vlast mora da se drži Ustava i zakona, to kažem kao opozicionar! NIKO NE SME DA MALTRETIRA I TUČE POLICIJU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu doveli su sinoć u službene prostorije S. R. (28), koji je, kako se sumnja, u Pionirskom parku, otvorenom šakom udario u glavu dvojicu učesnika javnog okupljanja.

Predsednik Srpske radikalne stranke prof. dr Vojislav Šešelj kaže da je zaprepašćujuće kakvo se ludilo pojavilo kod nekih ljudi, dodajući da lice, koje je sinoć napalo učesnike, odnosno studente koji žele da uče to već do sada radilo.

- On je tamo bio sa detetom od tri godine... Devojčica vrišti, on ništa, on nastavlja da maltretira devojčicu... Sreća pa su ljudi bili suzdržani za štandom - rekao je Šešelj.

- Iako je USAD na udaru, njegovi kraci po Evropi i dalje deluju, i po Srbiji. Ugledni novinari nama kažu to... Imamo i Rokfeler... Ključno pitanje u Srbiji je da se zavede red. Režim je bio popustljiv. Trebalo je da se drži Ustava i zakona. Ja to kao opozicionar tvrdi. Kada su došli pred Skupštinu Novog Sada, tada su akteri trebali da dobiju batine. U onu go*naru da ih ubace, koju su doveli. To, što više žigosati. Drugo, policija je postavila kordon ispred suda. Oni diraju policiju, otimaju im rukavice - rekao je Šešelj.

Profesor novosadskog univerziteta Radivoje Jovović ide od jednog do drugog oolicajca i udara ih, podsetio je Šešelj.

- Gađaju policajce kamenjem, jajima... Oni stoje, a naređeno je da ne reaguju. Toga više ne sme biti, zato sada treba reagovati. To je bio podstrek, da sve smeju da rade. Oni su sada navikli da režim ne reaguje, a tome mora doći kraj. Ko god da je uneo pirotehnička sredstva u skupštinu, topovske udare, dimne bombe... To je na bazi ugljen dioksida ili azota. To je veoma opasno kada se upotrebi na zatvorenom prostoru, to potpiskuje kiseonik - objasnio je Šešelj.

Oni koji su se nadisali toga ko zna kako će pluća da reaguju za godinu, dve, naveo je Šešelj.

- Miloš Jovanović ispred sebe vidi trudnicu, ona je osmi mesec u poodmakloj trudnoći, i on joj prska biber sprej u oči. To je moglo da reaguje fatalno na nju, i na bebu - rekao je potom Šešelj.

- Najviše su mešani Nemci, Englezi i Francuzi... Svaki metak smo platili do kraja. Sve po najskupljoj ceni. I kada je bilo najpotrebnije, isporuče nam neodgovarajuće granate.. Morali smo to da vozimo u livnicu da im se smanji kalibar - prisetio se Šešelj.

Autor: Dubravka Bošković