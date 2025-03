Damnjanović Sofronijević: Nakon što je Skupština usvojila izmene zakona o visokom obrazovanju, ispunjeni su svi zahtevi studenata! (VIDEO)

Mi smo u odnosu na poslednje zahteve studenata, i na osnovu izveštaja ekspertskog tima, dali konkretne odgovore i smatramo da je tehnička dokumentacija 100 posto ispunjena, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović Sofronijević.

Sofronijević je rekla da je Vlada Republike Srbije formirala jedan tim koji se sastoji od zaposlenih u Ministarstvu građevine i u Infrastrukturi železnice Srbije, kao ljudi koji najviše znaju i najviše su upućeni u ovu temu i znaju da daju odgovore na pitanja.

- Mi smo u odnosu na poslednje zahteve studenata, i na osnovu izveštaja ekspertskog tima, dali konkretne odgovore i smatramo da je tehnička dokumentacija 100 posto ispunjena. Što se tiče ostale i gradilištne dokumentacije, najveći deo je objavljen. Radi se o tome da je Vlada, sve po zakonu i što može da ima i mora da ima, sve je objavljeno - rekla je Sofronijević.

Kako kaže, oni su non stop dodavali nešto novo, i dodaje da su praktično čekajući konkretizaciju, dodavali.

- Vrlo je važno da se razume šta je relevantna dokumentacija. To je dokumentacija koja može da nas dovede do odgovora šta se zaista desilo tog kobnog dana i šta je uzrok pada nadstrešnice. I upravo tu relevantnost ne mogu da cene ni vlada kao izvršni organ, već samo nadležni, a to su pre svega Tužilaštvo i Sud - rekla je Sofronijević.

Kako kaže, moramo da imamo u vidu da je u međuvremenu došlo do proširenja istrage i da su uključena još dva tužilaštva. Dodaje da, kada su dobili izveštaj ekspertske grupe, nisu smeli da daju pravne kvalifikacije da li je nešto ili nije po zakonu.

- Građevinska knjiga, dnevnik, knjiga inspekcije, po zakonu vodi i čuva odgovorni izvođač radova i stručni nadzor. Zbog ugovornog odnosa, mi smo uspeli da dobijemo i taj deo dokumentacije - rekla je ona.

Ističe da sve postoji, da je sve objavljeno i da je sve na sajtu vlade.

- Jedino relevantno jeste ono što od nas traži nadležno tužilaštvo, odnosno u sudskom postupku. Mi sm, kada smo odgovarali na sve ove zahteve odgovarali i na zahteve nekih neformalnih grupa. Tu postoji sada više tela koji se bave utvrđivanjem istine - rekla je Sofronijević.

Kako kaže, ovo nije slabost države niti ispunjavanje ne znam čega, ovo je, dodaje, poziv na jedan dijalog, jer je jako važno da se uspostavi dijalog i kao krajnji cilj da se sazna prava istina.

- Do nje možemo doći jedino ako verujemo u pravnu državu i nadležnosti naših organa - rekla je ona.

