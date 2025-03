'PUSTIĆEMO IH DA KRENU NA SKUPŠTINU, A ONDA ĆE DRŽAVA ODSVIRATI KRAJ' Vučić poslao jasnu poruku svima koji žele da SRUŠE Srbiju: Ostalo je pet dana do pokušaja njihove REVOLUCIJE - Dok sam živ neću prihvatiti PRELAZNU VLADU, moraće da me UBIJU

Srpska napredna stranka održava danas sednicu Glavnog odbora.

Prisutni su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić, kao i ministarke Maja Popović i Adrijana Mesarović, potom gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, predsednik Opštine Štrpce Dalibor Jevtić, direktor Klinke za pulmologiju Mihailo Stjepanović, Nada Macura, kao i proslavljeni sportisti Marko Kešelj, Željko Rebrača, Dušan Borković...

Pre nego što se obratio javnosti, redsednik Vučić je dobio gromoglasan aplauz.

- Ostalo je pet dana do pokušaja njihove revolucije i rušenje poredka što je krivično du, moraće da me ubiju. Ne dam prevarantima prelaznu vladu i neće je dobiti -rekao je Vučićdelo. Evo sada vam kažem, dok sam živ neću prihvatiti prelaznu vladu, to je moj zavet srpskoj državi -rekao je Vučić.

Vučić je istako da im je cilj da preuzmu institucije i nateraju ga da potpiše prelaznu vladu što neće uspeti.

- Ušli su nam stranci duboko u službe. Pokušali su da me lažu. Oni će sedam linija da formiraju, pa će bajkeri da idu ovamo... Naravno da im je jedan jedini plan da zauzmu Skupštinu, RTS, jer Predsedništvo ne mogu odmah -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je vreme velikih promena u svetu što će imati uticaj i na našu zemlju.

- Dogodile su se velike promene u svetu, mnogi od vas znaju bolje nego ja. Ta promene će se tek videti u godinama koje dolaze. Američka spoljna i unutrašnja politika se menja. Hoće li uvek ići nama u korist? Neće. Iluzorno je da će se promeniti po pitanju KiM i RS. Ali verujem da će želeti jasnije da nas čuju i da ćemo moći da krenemo u pravljenje stvarnog savezništva i da računamo da imamo nekoga u SAD ko nam je dobar poznanik, a zašto da ne i prijatelj. Istovremeno, stvari se na ratišti pomeraju u korist Ruske Federacije, i sve što se događa između Trampa i Zelenskog vodi u tom smeru -rekao je Vučić i dodao:

- Mi treba da tražimo mesto pod suncem. Krenulo se sa napadima na Srbiju. 1878. kada smo imali Berlinski sporazum, trebalo je 30 godina da bi se on urušio. Danas je 30 godina od Dejtona, od Oluje... Ove godine imate i Srebrenicu i Jasenovac. Sve okrugle godine. Razgovarao sam sa Markom Ruteom, imali smo otvoren razgovor. Čujem da i danas, kada su krenuli da napadaju mene i Srbiju, bio je korektan. To su važne stvari. Da li će naša pozicija biti laka? Neće. Situacija u BiH je teška. Svima je RS kriva za sve -rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na situaciju na Kosovu i Metohiji.

- Što se tiče KiM, mogli ste da vidite koliko je vaša politika bila ispravna. Napadali su nas za Srpsku listu. Na kraju jedna jedina lista je štitila interese srpskog naroda. Sve su dali da je unište i uruše. Koliko su para dobili od stranih zemalja, od Nemačke pa nadalje. I to od agencija koje se predstavljaju kao razvojne -rekao je Vučić.

Vučić dodaje da postaje tri osnovna razloga za rušenje Srbije.

- Zašto su krenuli da ruše Srbiju? 30 godina kasnije nam za BiH kažu da to Berlinski sporazum i Dejtonski sporazum više ne važi. Prošlo je 13, 14 godina od Briselskog sporazuma, nijednu tačku nisu ispunili, a nas primoravaju da svaku ispunimo. Uvek su sporazumi služili da nekoga prevare, a ne da se oni stvarno poštuju. Zašto Srbija? Tri su osnovna razloga -rekao je Vučić i dodao:

- Najmanje dve evropske sile, pa i tri, od Berlinskog kongresa ne mogu da dopuste da Srbija bude snažnija od komšija. Kako da se okrene, uvek ćete da vidite iste stvari. Zato što je Srbija ekonomski krenula napred. U Srbiji se živi najbolje u istoriji, a mi hoćemo još bolje. Ne mogu da se pozovu na ekonomske parametre. Prošle godine je samo Malta bila ispred nas. Ove godine je trebalo da budemo prva najbrže rastuća ekonomija, da nas blokaderi i neki političari nisu uništili. Naša stranka je stala na branik otadžbine, ali nedovoljno snažno. Nažalost, mnogi naši ljudi su se uplašili i sakrili u mišije rupe. Samo pogledajte koliko se puta niste oglasili, a morali ste, ali ste čuvali sebe. A ja sam ponosan što sam tu. Ja sam srećan što se borim protiv najgorih, jer će u istoriji pisati kako je pobedio jedinstvo planumaša i kriznih štabova -rekao je Vučić, pa nastavio:

- Pod dva, ne odgovara nam što Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Neke vlade u regionu, samo im pošalju faks iz Brisela i oni su iz to. Treća stvar je jer je Srbija neposlušna. Nije uvela sankcije Rusiji, najviše sarađuje sa Kinom i eto razloga zašto Srbiju moramo da srušimo. Dodajte tome Prištinu i Zagreb, delove Sarajeva -rekao je Vučić.

Vučić ističe da će uvek više ceniti one koji se bore za Srbiju, pa makar i pogrešili, od onih koji se kriju u mišijoj rupi.

- Napravio je Đukanović jednu veliku glupost. Svi ste mu psovali sve po spisku, jedino ja nisam. Lupio onu glupost oko dece i vlasništva države. Nema ko mu nije skočio na grbaču iz stranke, ja nisam. Samo oni koji se bore, pogreše. U pravu ste da nam je nanelo veliku štetu, ali vi ste se sakrili u mišiju rupu. Uvek ću više da poštujem borce koji će da rizikuju nego one koji se kriju. Ne postoji laž koju nisu izgovorili. Napali su nam Selakovića, napao ga zlikovac, džukela ološ koji mrzi Srbiju. Napao ga na ulici. Osuđujem, ali razumem da napada koga mrzi. Ali dan posle toga u njihovim grupama za pritisak pojavi se da nije bilo napada. A mi imamo snimak. I on priznao delo. Ima bitangi koje i dalje tvrde da to nije istina -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je najavio da će biti uhapšeni svi koji počine bilo kakvo nasilje na ulicama.

- Pustićemo ih prvih pet minuta, da se vidi ko je sve započeo. Gađaće kamenicam Skupštinu, paliće baklje, videćete, ali onda će država pokazati da je država. Ovo su sve nelegalni skupovi, jedini legalan skup je onaj koji su organizovali studenti koji žele da uče. Mora da se zna red u državi i svako ko počini krivično delo, biće kažnjen -rekao je Vučić i dodao:

- Oni su odlučili da 15. bude dan kada će da nas pobiju, počevši od mene i moje deca, pa baš da vidim. Mnogo je to veliki lopovski ološ. Jedino mi je žao poštenih studenta blokadera koje su uvukli u sve to, pa će na kraju oni krenuti sa njima u akciju rušenja sopstvene države. Krenu li nasiljem tog dana, završićemo posao i tog dana će država da odsvira kraj. Verujte svom predsedniku uvek sam vam govorio precizno i uvek sam vam govorio istinu -rekao je Vučić i dobio aplauz prisutnih.

Vučić je najavio da 21. kreće formiranje novog pokreta i pozvao celu Srbiju da dođe u Beograd na veliki skup 28. marta.

- Dođite da se izborimo za poštenu, časnu, slobodarsku i ponovo oslobođenu Srbiju. Dok sam živ neće im biti prelazne vlade, morate da me ubijete prvo. Živela Srbija -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić