OBRATIO SE MILOŠ VUČEVIĆ: Napadač na Lazara Baćića mora HITNO biti pronađen! To je jedan kukavički i sraman napad s leđa na ljude koji čuvaju Srbiju!

To nije napad samo na Lazara Baćića, to je jedan kukavički i sraman napad s leđa na ljude koji čuvaju Srbiju!, rekao je premijer Srbije Miloš Vučević u obraćanju javnosti povodom sinoćnjeg napada ispred zgrade RTS gde su se okupili studenti blokaderi.

- To je kukavički sraman napad pod motivom da se neko uruši. Sve se radi suprotno, urušavaju se institucije, Rusi se Srbija. Nr mogu da verujem da neko nudi bolju Srbiju a kakukavički udara na policiju koja nas brani - rekao je Vučević.

Onaj koji je napao Lazara Baćiča odgovaraće, bilo da je student, običan građanin, dodao je potom.

- Razočaran sam izjavom bivšeg predsednika Srbije. Koji je podržao napad na službeno lice, pozvao je narod da se obračuna sa policijom. Ko je povređen? Zamislite da je neko udario policiju Nemačke... Odlaganje, ili preskakanje, neformalno aboliranje prave samo veći problem. Mora da odgovara onaj koji je ovo uradio - napomenuo je Vučević:

- Zaista sam zabrinut, ovo je samo uvod u ono što planiraju za 15. mart - kaže Vučević.

- Saglasan sam sa predsednikom Vučićem, i svim što je rekao juče. Zamislite taj skandal, Vučić gostuje na RTS-u, a onda blokirate... Mislim da je to planirano i pre gostovanja predsednika. Valjda je Lazar Baćić izvršio nasilje jer je on izvršio nasilje, a nije on povređen - rekao je Vučević.

- Opomena ovima koji hoće da dođu u našu državu da prave haos, nećete dobro proći. Ako hoćete da dođete turistički u redu, ali sprovođenje tih aktivbosti ostavite za svoje gradove. Napadač na Lazara Baćiča mora hitno biti pronađen, i da odgovara. Isto važi i za poslanike u Narodnoj Skupštini, bez obzira na imunitet. vrlo su jasne stvari - objasnio je Vučević za kraj obražanja.

Autor: Dubravka Bošković