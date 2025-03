'TO ĆE BITI RAVNO POKUŠAJU DRŽAVNOG UDARA' Vulin o 15. martu: Jedini put za borbu sa nasiljem koje nas očekuje u subotu jeste reagovanje INSTITUCIJA I POŠTOVANJE ZAKONA

Vulin je, komentarišući ljude koji planiraju da blokiraju grad u subotu istakao da je njihov jedini način za bornu nasilje, na šta država mora da odgovori.

Potpredsednik Vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin kaže da ne smemo da upadnemo u zamku, i pomislimo da postoje plenumi izbora.

- Da biste postali poslanik, morate da imate nekih 10.000 glasova. Oni su legalni, čak i takvi, neko ih je izabrao... Ja ne znam da li će oni odgovarati, to treba da kaže UKP. Neko je za njih glasao... Za samoorganizovane grupe... Kako se postaje plenum. Skupi se 200 studenata, a ima ih 200.000... Svi koji se bore za institucije moraju da uđu, a način smo videli, kako ulaze... - rekao je Vulin.

Država mora da odgovori na takve stvari, rekao je on.

- To je pokušaj državnog udara, a sve ostalo je anarhija... To znači da nema pravde ni za koga, pa ni za plenum.

Sledeće je ponavljanje 5. oktobra, digli si sada nivo očekivanja svojih pristalica, i sada je nasilje jedini njihov odgovor, samo to mogu da ponude, naveo je Vulin.

- Vučiću prete decenijama, najmonstruoznije... Vučić nije živ slučajno, već zato što se ljudi i profesionalci bore za njegov život. On uvek umanjuje opasnost kada je njegov život u pitanju. zamislite bilo kog lidera koji ima taj nivo ugrožensti, koji nedeljno govori pred hiljadama ljudi.... taj intenzitet raste, ima ga sve više - napomenuo je Vulin.

Komentarišući pretnje najavljene za 15. Vulin kaže da oni jedni druge bodre u brutalnom nasilju.

Vulin kaže da se sve dešava u istom trenutku, sankcije NIS-u, hapšenje Dodika, protesti, krađa srpskih glasova i ostalo... Slučajno se, kaže, sve više , u istom trenutku pojačava stepen nasilja.

- Kada smo trebali da dovedem Dodika morali smo da ga čuvamo, šta, treba da ga gađaju jajima? Zanimljivo je da Tužilaštvo posle samo jednog ne pojavljivanja na ročištu, odmah izdaje poternicu. To mogu samo silom da izvedu... Banjaluka je glavni grad Republie Srpske. Ne može da dolaz neko sa strane da hapsi... Srbija sad treba da bude vezanih ruku, da se bavi blokadama, i treba da bude zauzeta sama sobom... A onda kada se sve to završi, verujem da se svakako neće sediti to - rekao je Vulin.

Zamislite da Republika Srpska nestane, dodao je potom.

- A šta otišla Republika Srpska... Kako da im pomognemo, zar mislite da oni sami mogu da uzdrže pritisak? ovo je pokušaj EU da se vrati kao velika sila. Niko ih više ništa ne pita... Evropi jedino što ostaje da se bavi Balkanom... - rekao je on.

- Evropsku uniju vode lažovi, ljudi koji nemaju reči. To je grupa lažova koja koristi mogućnost da pritiska Srbiju. Odavno smo trebali da donesemo zakon o stranim agentima... Da se pozabavimo ovakvim pritiscima i da odgovorimo kako država treba da reaguje... U Skupštini kažu da nasilje nije rešenje, a to rade... - priča Vulin.

Kako je istakao, zamenik Tonina Picule je ustaša.

- Ovo saoštenje EU ne da ne pomaže, nego odmaže koliko god može. Da pokušaju da ohrabre onie kojima je do nasilja... Znate ono kad kažu, da obe strane treba da uđu u proces dijaloga... Pa civilno društvo... - nabrajao je Vulin.

Autor: Dubravka Bošković