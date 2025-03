Đurić: Poseta Donalda Trampa Mlađeg ozbiljan resurs za Srbiju u složenim geopolitičkim odnosima

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je da je poseta sina američkog predsednika Donalda Trampa Mlađeg Srbiji zamah za dobar početak odnosa sa novom administracijom SAD-a.

Đurić je govorio i o nalogu Tužilaštva BiH za privođenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, ocenjujući to kao korak ka novoj eskalaciji situacije u regionu.Đurić je ukazao da je direktan i dobar kontakt sa novom administracijom SAD-a ozbiljan resurs za Srbiju u složenim geopolitičkim odnosima.

„Zato me raduje što je sin Donalda Trampa došao u našu zemlju, koji je i sam veoma aktivan politički. Mislim da je to dobar zamah za odličan početak odnosa sa novom administracijom. Mi smo godinama unazad uložili mnogo kao država da unapredimo našu našu ulogu u Vašingtonu, ali ovaj lični kontakt koji je predsednik Vučić počeo godinama unazad da uspostavlja sa porodicom Tramp... Ne zaboravimo da je on jedan od prvih lidera u svetu koji je razgovarao sa Trampom kada je postao predsednik SAD-a, to je za nas jako važno i verujem da u regionu postoje oni koji to sa pažnjom posmatraju“, istakao je ministar Đurić.

On je govorio i o nalogu Tužilaštva BiH za privođenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i ocenio to kao korak ka novoj eskalaciji situacije u regionu.

„Mi stojimo uz Republiku Srpsku i naš narod. Ne smatram da je Milorad Dodik uzrok političke krize i aktuelnih tenzija. Kontinuirano podržavamo srpski narod, davno su prošla vremena kada se na Drini postavljala blokada protiv srpskog naroda. Mi se ponosimo snažnim vezama sa Republikom Srpskom, mi želimo sjajnu saradnju u čitavom regionu i dobre odnose sa svima. Predsednik Vučić je isti dan seo i avion i otišao da mu pruži podršku, tako da se to ne dovodi u pitanje“, istakao je ministar Đurić.

Đurić je ukazao da je krajnje vreme da međunarodna zajednica počne da vrši pritisak na ekstremne političke krugove u Federaciji.

„Mi želimo sjajne odnose i sa rukovodstvom u Sarajevu, ali oni ne ostavljaju minimum prostora za takvo nešto, stalnim pritiscima na Republiku Srpsku, stalnim pokušajima da se Dejtonski sporazum unizi. Videli smo da predsednik Dodik poziva na dijalog i to nedovoljno zapaženo prolazi. Mislim da bi ljudi i politički akteri trebalo da rade na nekom moratorijumu na takvu vrstu sukoba u narednih 10 godina, jer ako se to nastavi, bojim se da će ljudi iz regiona potražiti svoju budućnost negde drugde“, zaključio je Đurić.

Autor: Jovana Nerić