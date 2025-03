Nebojša Bakarec: Đilasov Potpredsednik SPS Branko Ružić!

Koalicioni potencijal SPS se godinama gradi tako što SPS sedi na dve stolice. SPS je na vlasti od 2004. (kada su podržavali manjinsku Koštuničinu vladu) pa do današnjeg dana 13.3.2025. Dvadeset jednu godinu! SPS namerava da bude u svakoj narednoj vlasti posle 15.3.2025. godine. SPS tako gradi svoj koalicioni potencijal da želi da bude i u nesuđenoj „prelaznoj vladi“ Dragana Đilasa i Proglasa Zloglasa.

Zbog toga postoje takozvane „dvocevke“ ili „dvosedežnice“ u SPS-u. Jedni su po zadatku na strani SNS, jer je SPS u vlasti. Drugi su po zadatku na strani opozicije, jer grade „koalicioni potencijal“ SPS ka Đilasu i opoziciji. Na čelu ovih drugih su Branko Ružić i Igor Braunović. Braunović je na Vidovdan 2024. pretio smrću predsedniku Vučiću.

Potpredsednik SPS, narodni poslanik SPS, Branko Ružić, po zadatku, već godinama napada predsednika Vučića, Vladu i SNS i to na Šolakovoj i Đilasovoj, antisrpskoj TV N1. Tako je potpredsednik SPS, narodni poslanik SPS, Branko Ružić, po zadatku, danas gostovao na Đilasovoj N1. Nastupio je kao pravi opozicionar, dvosed, a Đilasov jednosed. Nastupio je kao pravi pedigrirani antisrbin, kao pravi đilasovac. Ružić je vređao studente koji žele da uče, i koji protestuju u Pionirskom parku, i nazvao ih „kulisom iz nekog rijaliti programa“. Ružić je Đilasova kulisa u SPS-u. Đilasov Ružić je postavio uvredljivo pitanje „ko se nalazi u tim šatorima u Pionirskom parku“, ustvrdio je da to nisu studenti, i da ti studenti koji žele da uče „treba da pokažu koji su fakultete studirali, koje ispite imaju“. Đilasov Ružić kao da ne zna da te studente koji žele da studiraju, predvodi najbolji student medicine, Miloš Pavlović, koji ima sve desetke. Šolakova kulisa Ružić je nastavio da vređa čestite studente i rekao je „Neka otpevaju studentsku himnu Gaudeamus igitur.

Pozivam ih da se skupe u 11.52, da ćute, pa da otpevaju i dokažuda su studenti, ako nisu onda ne treba da sede tamo. Taj park očigledno ima neku namenu, da li da posluži kao simbol ne znam čega ili za izazivanje konfronatacije ne znam čega, videćemo u subotu“. Sramno. Đilasov skakač na G6, Branko Ružić je naravno pohvalio staljinističke plenumaše i blokadere i rekao: „S obzirom na to da su studenti u blokadi organizovali proteste na civilizovan način, počistili, pokazali da veruju u ono što rade, ne vidim razlog da se podižu tenzije, u društvu pričama o konfrontacijama, izazivanju sukoba, paljenju skupštine“. Pohvalio je Đilasov Branko Ružić i Đilasa i sve organizatore budućeg skupa 15.3.2025. koji planiraju početak građanskog rata i krvavu revoluciju i nasilno rušenje vlasti, u kojoj je, gle, baš i Ružičev SPS, pohvalio i rekao Ružić: „Uveren sam da oni koji organizuju skup – 99 odsto da nisu skloni nasilju“. Đilasova kulisa Branko Ružić, potpredsednik SPS, je izvređao i ratne i policijske veterane kada je rekao „dolazak pripadnika rasformirane Jedinice za specijalne operacije (JSO) u Pionirski park je progrešno i može biti opasno“.

Ne bi Branko Ružić, potpredsednik SPS, gradio koalicioni potencijal, a da po Đilasovom nalogu, nije napao i predsednika Vučića i rekao: „Kada je predsednik rekao da ako ubijete pet ili 10 policajaca kao da su krompiri ja smatram to nedopustivim bez obzira ko je to rekao. Ja ne vidim da je neko najavio nasilje, niti da želi time da nešto da uradi“. Ne vidi dobro Branko Ružić, Đilas mu je dao naočare sa debelim plusom od 100.000, ali ne dinara. Đilasova kulisa Ružić je nastavio da napada predsednika Vučića kada je rekao: „Nedopustivo je što je predsednik Vučić prekinuo ministra Dačića na zajedničkoj konfereciji za novinare. Takve stvari nisu lekovite za jednu partnersku saradnju. Ne očekujem da ćemo dobiti izvinjenje“. Pazite, Đilasov Branko Ružić se usuđuje da govori o lekovitosti partnerske saradnje! Verovatno Đilasov Ružić smatra da su njegove bljuvotine koje godinama izgovara protiv predsednika Vučića i SNS – svetao primer lekovitosti partnerske saradnje!?! Budući potpredsednik Đilasove stranke SSP, Branko Ružić je nastavio da promoviše Đilasove, Šolakove i Proglasove zahteve kada je rekao: „Nova vlada da bude oročena, tranziciona. Bilo bi dobro da taj mandatar bude kredibilan, da ima dozu samostalnosti, da jasno kaže da je mandat te vlade izlazak iz ove krize. Da li će to biti vlada koju će zvati prelazna, tranziciona, trebalo bi da ima oročen rok dok se pripreme izbori“. Podrškom Đilasovoj „prelaznoj vladi“ Đilasov Branko Ružić, pokušava da kao Šojić „pređe“ i narod i Vučića. Da li i Dačića?

Autor je poslanik i član predsedništva SNS



Autor: Pink.rs