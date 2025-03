Na tajnom sastanku u tajkunskom stanu u Novom Sadu osmišljen DRŽAVNI UDAR: Do detalja isplanirana ogranizacija GRAĐANSKOG RATA! Evo ko su ključni akteri i koje su glavne smernice

Jedan od učesnika zavere za sprovođenje državnog udara tajno je snimao svoje kolege, zaverenike i dostavio medijima dokaze o pripremi državnog udara!

Snimci koji o pripremi za krvoproliće, čija je autentičnost potvrđena, emituju se u specijalnoj emisiji koja se realizuje u koprodukciji Happy TV, TV Prva, Infomer TV, Studio B i TV Pink.

Emisiju vodi novinarka Televizije Pink Gordana Uzelac.

Na snimcima se jasno vidi kako izgleda plan destabilizacije i priprema za izvršenje državnog udara.

Govoreći o snimcima koji su dostavljeni medijima, glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević je istakao da su oni apsolutno autentični.

- Čovek je rekao da ne želi da učestvuje u pripremi građanskog rata. Bilo ih je 15 na tom sastanku - rekao je Vučićević i dodao da oni koji tvrde da nisu za nasilje, sada će se videti kakvo nasilje pripremaju.

Plan za građanski rat osil je 12. marta 2025. u prostorijama novosadskog odbora Pokreta slobodnih građana.

Sastanku su prisustovali Mila Pajić, Dejan Bagarić, Mladen Cvijetić, Branislav Đorđević, Marija Vasić, Srđan Đurić, Doroteja Antić, Jovan Dražić, Lazar Dinić, Anja Pitulić, Davor Stefanović i Lado Jovović.

- Ja mislim da možemo da izvedemo nekoliko setova, gerilskih akcija. Definitivno je da će biti velika količina ljudi, ne možemo sa tom masom upravljati, sem u nekim setovima gerilskim. Da mi pokušamo jedan deo tog protesta obojimo politčkom manipulacijom, da nose transparent prelazna vlada i neke mase da krenu da skanidraju prelazna vlada. Mi dobijemo najbolji moguću scenario. Ono što ne možemo da kontrolišemo je upad u neku instituciju, a videćemo da li će se to desiti ili neće - rekla je Mila Pajić.

Srđan Đurić je rekao da bi napravio plan A, B i C.

- Prvi slučaj ako je se mirno, drugi je ako bude na ivici, a treći je ako bude haos. Prvi slučaj prelazna vlada, skandiranje. Za druge scenario nemamo plan ako dođe do haosa - rekao je Đurić.

- Da kažemo da imamo 200 ljudi sa našim organizacijama. Ovo je okej za prelaznu vladu. Bolje da hajpujemo i dižemo tenziju sa nekim sloganima "Nema nazad". Prelazna vlada je okej, al ito bi značilo da u nekom momentu bi trebalo opozicija da se pojavi - kaže Cvijetić.

- Da mi nađemo set akcija i da kada se rasporede na pola sata dobijaju utisak javnosti da neki građani, a mi smo huškali te građane, da oni traže neko prelazno telo - navodi Pajić.

Novinar Milomir Marić kaže da ne razume protiv čega se "novi revolucionari" bune.

- Ovo je samo nasilje radi nasilja - rekao je Marić.

Vučićević je napomenuo da su više puta u toku razgovara pomenute "gerilske akcije", ali i to su potrebni potpuni ludaci koji će učestvovati u akciji.

- Mi smo čuli 20 minuta, ovaj sastanak je trajao oko 2 sata. Ukupno smo spremili da prikažemo večeras nešto oko sat vremena. U dva sata razgovora, oni nijednom nisu spomenuli nadstrešnicu, niko nije rekao žao mi je. Jeste čuli šta oni pričaju, kažu "p*zdarija", kažu trebaju nam potpuni ludaci. Ovo je tek početak. Kaže oni su nasilni. Ovi ljudi koji govore ovde, MIla Pajić, Cvijetić, Đurić, dečko od Mile Pajić, pa oni su dali 10 izjava u poslednjih 10 dana da ne planiraju nikakvo nasilje. Kažu da mi lažemo, a ovo je samo početak, uvod. Tek ćete da vidite kakav zločin oni spremaju, radi prelazne vlade - kaže Dragan J. Vučićević i ističe da hoće da nametnu profesorima i građanima prelaznu vladu.

Milena Lenka Tomić voditeljka Studia B kaže da se sada oseća bezbedno i da je uverene da će država uraditi sve da građani budu zaštićeni.

U drugom delu snimak razmatra se upadanje u Javni servis, ali razbijanje policijskih kordona.

- I onda građanski rat - kaže Đurić.

- Ja mislim da treba da se lociramo na jednu bitnu tačku, to je RTS. Mi moramo nekoga probiti da uđemo u RTS i neko mora biti spreman - kaže Marija Vasić.

- Vučić če biti tu 16. Mi nemamo nikakav legitimitet da njega smenimo u ovom trenutku, na žalost, meni se to ne sviđa ali je tako. Jedino što može da se desi je da se njemu nešto desi. Da ga ubiju. To je jedino što može njemu da se desi ili da on ode a treće opcije nema.

- Treba podeliti na 3 nivoa,prvi nivo je oupad, drugi držanje zgrade, treći ključni deo je operater, tehnički operater za program. Da bi upali u zgradu moramo da nađemo plan zgrade, moramo da znamo tačno gde koji ulaz ima, tačno gde koliko policije ima. To treba da pričamo ako planiramo ozbiljnu akciju - kaže Srđan Đurić.

- Više ne posotji studio u Takovskoj gde sedi novinarka i priča u kameru. Postoji takav studio u Takovskoj? Nama treba da uđe neko u program, a kada je već ta osovda ušla u program. Da jedna osoba upadne u program i "kaže ruke su vam krvave". Upad većeg broja građana u RTS i da jedna osoba uđe u studio su kontradiktorne. Takav neki prolaz nama treba i diverzija i da jedna osoba uđe, to je mogućnije nego da uđe 50 ljudi. Ako uđe hiljadu ljudi na RTS sigurno neće ništa emitovati. Prekinuće program i cilj nam nije uspeo - kaže Mila Pajić.

Ono što sam ja gledao da rade po Grčkoj, Francuskoj a da se ne graniči sa terorizmom jeste štapine, šipke od po 3, 4, 5 metara. Dakle to njih neće preterano da povredi ali će definitivno... Ti možeš sa daljine da ih klepiš po štitu i da ih klepiš po glavi. Bukvalno falanga. Sa dovoljnim brojem ljudi vrše posao definitivno.

Marić ističe da je jasno da je njihov plan građanski rat i 16. marta Vučića više ne bude.

- Ne obećavaju bolju Srbiju, već samo građanski rat - naveo je Marić uz ocenu da je novosadska grupa centar obojene revolucije.

Vučićević je rekao da su gotovo sve osobe sa ovog snimka studenti, ali da su zapravo teroristi, te da bi u svakoj državi bili odmah uhapšeni.

U trećem delu do detalja razrađuju upad u Javni servis.

Mladen Cvijet očekuje da će biti između 200 i 300 ljudi, te da u tom slučaju policija neće moći ništa da učini.

Mila Pajić i njeni sagovornici su Javni servis označili kao ključni cilj, odnosno kao instituciju koju treba zauzeti.

- Spolja će RTS biti blokiran. Od toliko ljudi. Blokada RTS-a ne može da bude cilj. Naš cilj može da bude samo upad u RTS. Mi moramo da ih instruištemo za to.

Jovović kaže da je sve staklo i da može da se razbije.

- Jedina opcija koju možemo da uradimo od silnih ljudi koji ćemo okupiti koji nisu poznati javnosti da damo instrukcije da oni pozovu masu da uđe. Da gurnemo sto ljudi, da u glas krenu da viču Upadaj ili Juriš - kaže Pajić.

Jovović kaže da treba da se kupi dosta čekića.

- Neko će fasovati, ali ne može policija sve da ih uhapsi. N1 će biti svuda. MI nemam odrugu opciju upada bilo gde. Kada krene njih 200 da lupa... Nije važno šta je, samo iste prsluke da imamo, da bude šućmurasta boja. Potrebno nam je 100 čekića, sto prsluka, za slučaj unificiranih. - kaže Pajić.

- Ja da nosim gas bombe i maske, imam bojni oklop - kaže Đorđević.

Vučićević je istakao da je Tužilaštvo već izdalo nalog za prikupljanje dokaza i pokretanje istrage. Kako je dodao, ovo je planiranje terorističke akcije i oni moraju da odgovaraju.

- Imaju moćne sponzore, tajni sastanak održan u tajkunskom stanu. Ovo je prelomni trenutak - dodao je on.

Vučićević je istakao da se u snimku govori o priključivaju jednog vojnog sindikata blokadarima.

Oliver Jakšić sa B92 je ocenio da je za studentne koji žele da uče veoma opasno da ostanu u Pionirskom parku.

- Policija mora da reaguje, ovo se mora sprečiti. Država mora da pokaže da je država - naglasio je Jakšić i postavio pitanje kako je moguće da nam državu ruše plenumi.

Vučićević je istakao da svi koji se čuju na snimku moju biti privedeni i naglasio da blokaderi traže novog "crnog labuda", odnosno da im je potrebna još neka tradija, još neka kapisla koja bi zapalila celu situaciju.

On ne isključuje mogućnost da imaju saučenike u Javnom servisu.

- Mladi ljudi koji kreću ka Beogradu neka vide šta im pripremaju i šta planiraju - naveo je Marić, a Jakšić je napomenuo da blokaderi planiraju put u Hrvatsku kako bi dobili instrukcije.

Gordana Uzelac je tokom emisije saopštila da je za sutra u 18 sati zakazano obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.