Goran Karadžić: Hladna glava, vrelo srce – sutra je kraj obojenoj revoluciji!

Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke, objavio je na svom Facebook profilu oštar komentar u vezi s trenutnim političkim dešavanjima, pozivajući na odlučan odgovor prema onima koje naziva „izdajnicima“.

„JEDINI KO I OVAJ POKUŠAJ IZDAJE MOŽE DA REŠI JE ON - VRHOVNI KOMANDANT!!! KAD DOĐE DO POKUŠAJA PROBIJANjA SRPSKIH KORDONA, MORA DA NAM SVIMA BUDE VRUĆE SRCE, AL' HLADNA GLAVA!!! I NE BIH OVO REKAO DA NIJE MNOGO PUTA, BAŠ ON - PREDSEDNIK MOLIO I DALjE MOLI, DA SE UZMU MLADI UPAMET - SVAKOG KO KRENE NA DRŽAVU UDRI PREDSEDNIČE, RUKA TI SE POZLATILA!!!“, napisao je Karadžić.

U svojoj objavi, Karadžić se poziva na predsednika Srbije kao ključnog aktera u suzbijanju onoga što naziva pokušajem izdaje, aludirajući na najavljene demonstracije.

Zaključuje rečima: „SUTRA ĆE ČESTITA SRBIJA ODSVIRATI KRAJ OVOJ OBOJENOJ REVOLUCIJI ✊🏻🇷🇸🇷🇸🇷🇸❤️💙🤍“.