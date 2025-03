VUČIĆ O IZJAVI MARIJE VASIĆ: Ona je rekla da se očekuje izlazak vojske na ulicu, nadležni organi će ispitati informaciju

Predsednik Aleksandar Vučić osvrnuo se u svom obraćanju na tvrdnje nastavnice Marije Vasić iz Novog Sada.



- Posebno je pitanje ono na čemu je Ana danas insistirala, o čemu je i Miloš govorio, a to su reči Marije Vasić, nastavnice iz, ako se ne varam, škole Jovanovića Zmaja u Novom Sadu. Je li tako, Miloše? Je li to škola odakle su tvoje dete istirali da, promislite te zlikovce koji su istarivali nečije dete da protestuje protiv svog oca? Ali ta žena je rekla nešto drugo. Ona je rekla da se očekuje izlazak vojske na ulicu i da je pregovarano sa nezavisnim sindikatom vojske. Na pitanje, očigledno najinteligentnije među njima, Mile Pajić i ona koja im je stvarno godišnja. Ja o njoj naravno mislim sve najgore, ali je nesumnjivo najinteligentnija od tamo prisutnih. Dakle, na pitanje odakle vam ta informacija i ko pregovara sa vojskom, saopšteno nam je da pregovara Beogradski univerzitet. Ja sam siguran da će nadležni organi uspeti da istraže da li je to istina, da li je govorila istinu gospođa Vasić ili se samo hvalisala, ili je lagala. Ako je govorila istinu, a onda, znate, tu dolazimo do mnogo, mnogo, mnogo drugačije i mnogo veće odgovornosti lica sa Beogradskog univerziteta - istakao je on.

Podsetimo, povodom planiranog državnog udara u subotu 15. marta, policija je privela i Mariju Vasić.

Autor: Dubravka Bošković