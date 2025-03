Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je za TV Pink komentarišući trenutnu situaciju i najavljeni veliki skup ispred Skupštine Srbije da misli da nas danas očekuje nasilje.

- Ako je bilo oniliko nasilja noćas onda je teško da se nasilje i danas može izbeći - dodao je Šešelj.

- Ovi studenti koji izražavaju volju da uče su ponos srpskog naroda i budućnost Srbije. A zašto ih ovi sada mrze, mreze ih studenti plenumaši, propaliteti , ološ , zato št im uzemiraju nečistu savest - rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da nisu za državu najveća opasnost izmanipulisani i zavedeni studenti, najveća opasnost preti od njihovih vođa koji su prekriveni i koji se sada pomalo otrkivaju, poput rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića.

- Iako je počelo hapšenje ovih otvorenih terorista mora svakako i on biti uhapšen - rekao je Šešelj.

Šešalj kaže da se danas u Beogradu skupljaju najveći srpski neprijatelji, sinoć je viđen u napadima na savesne studente potpredsednik Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Ivan Vuković.

- I možete da zamislite koliko je još crnogorsih kriminalaca došlo sa njima u Beograd, i kavčana koji su osudili Vučića na smrt i prirpemali njegovu likvidaciju. Dakle banda iz Crne Gore, banda iz Republike Srpske sa Kosova i Metohije i ko znao ko sve još, oni treba da budu ta unutrašnja snaga protesta koji će izazvati negde ubistvo ili teško ranjavanje da bi se masa dovela do krajnjeg besa kako to više niko ne bi mogao da zaustavi - rekao je Šešelj.

Iza Mile Pajić stoji hrvatska obaveštajana služba ,a rektor Đokić je krupan igrač, on je sedam dana bio u Briselu.

- Šta je radio tamo kad mu fakultet ne radi, šta je radio tamo, on prvi treba da ode u zatvor, on će propevati, on je od one vrste kojie će odmah porpevati kada bude gusto - reako je Šešelj.

Dodaje da sve treba istražiti i ne treba ništa prepustiti slučaju i treba odmah pohapsiti aktere.

Govoreći o oružju koje je zaplenjeno uoči samoh protesta i blokada Šešelj kaže da treba da se otkirije ko je to nabavio.

- Oni su u stanju da ubiju i sovje ljude. Studenti su tu izmanipulisani, studenti su ovce, koji se nateraju u galop da trče po Srbiji, 90 odsto studenata ne učestvju u tome, ali ovi su najagresivniji prvi put kada su zauzeli fakutet trebala je da upadne policija, i dekani su potkupljeni rade za strane službe. JA kada sam upozoravao niko men ije slušao- rekao je Šešelj.

Autor: Dalibor Stankov