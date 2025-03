Posle onoga što smo videli u Skupštini šta su tmao radili Dragan Đilas i Marinika Tepić, da su krenuli da se tuku sa ženama, mislim da su poslali signal kako treba da se ponašaju na današnji dan, dakle da ruše državu, ruše institucije, da prebijaju one koji nisu na njihovoj strani, suština je da isprovociraju Srbiju, da uznemire građane koji ne podržavaju ovakvu vrstu nasilja, a cilj je da se uzdrma predsednik Vučić kao čovek koji je pokazao kako treba da se vodi Srbija rekao je Dejan Bulatović, narodni poslanik U Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink.

O glasinama opozicije da će Aleksandar Vučić da beži i napusti Srbiju Bulatović je rekao da ko i malo poznaje Aleksandra Vučića onda zna da će pre kometa da udari u Srbiju nego da Aleksandar Vučić napusti zemlju i svoju politiku i viziju.

- Aleksandar Vučić je uz svoj narod i neće ni jedan milimetar ustuknuti, on je čovak borac i on se Bori za Srbiju. Đilas je sakriven negde u podrumu i zabarikadiran i kada bude puno ljudi on će da izađe. On je čovek parazit koji će iz ovoga gledati da profitira. To je jedan nasilnik koji se boji muškaraca i zato tuče žene. To je čovek koji spreman da narod gurne u krvi i da prkeo krvi dođe na vlast - rekao je Bulatović.

Bulatović kaže da je jasno da se priprema jedan scenario napada na državu i institucije, Opozicija sa jednim delom ekstremista želi da zapale ono što je Aleksandar Vučić danas.

-Danas plaše Srbiju i pokušavaju da bace politički molotovljev koktel i da zapale Srbiju, žele da zapale temelje Srbije. Neće uspeti država je jača od svih njih zajedno - rekao je Bulatović.

Kako je rekao videćemeo iskalaciju i šizofreni napad na državu kada opozicija sa Draganom Đilasom i Marinikom Tepić pokuša da sruši državu i dođe na vlast bez izbora.

Autor: Dalibor Stankov