Adam Šukalo, savetnik predsednika Aleksandra Vučića za regionalna pitanja, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, da se Srbija nalazi u jednom začaranom krugu koje su očigledno nametnule strane službe i njihove sluge.

- Kao što vidimo od ove najave od sinoć, nije sporno da se ljudi okupe i izraze svoje nezadovoljstvo, mi se nalazimo u jednom začaranom krugu koje su očigledno nametnule strane službe i njihove sluge ovde u Srbiji plus ova deca koja ne znaju gde idu očigledno i finale priče je kao što su oni najavili danas, osnovni program je njihova artikulacija tog nezadovoljstva koje treba da pokažu - rekao je gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić Adam Šukalo, savetnik predsednika Aleksandra Vučića za regionalna pitanja.

- Pošto oni nemaju više ni jedan argument zbog kojeg protestuju da ta artikulacija ide u pravcu nasilja. Ako bude nasilja prema bilo kojim fizičkim licima, prema studentima u Pionirskom parku, prema objektima odnosno institucijama Republike Srbije, prema zvaničnicima, Republika Srbija, MUP, sve druge bezbedonosne agencije će odgovoriti, neće dozvoliti da se desi ono što svi i u onim stranim centrima moći pripremajući ova zadnja četiri meseca očekuju i pikirajući upravo današnji dan 15.3. da se to desi- rekao je Šukalo i dodao:

- Ja sam ubeđen da se to neće desiti, verujem da država ima dovoljno snage i mudrosti da na najbezbolniji način odgovori svakom izazovu i verujem da ogroman broj Srba, ne samo u Srbiji, već državljana iz regiona gledaju sa zebnjom šta će se desiti danas u Beogradu. bezbroj poziva sam dobio, ljudi su jako uznemireni. Takođe ako ste sinoć pratili pres konferenciju presdednika Srbije, on je u dva dela podelio, u drugom delu je govorio o velikoj krizi koja se dešava u Republici Srpskoj. Ako ste pratili sinoć je potvrđen pritvor za tri najvažnija zvaničnika u Republici Srpskoj, to je predsedniku Narodne Skupštine, predsedniku Vlade i Predsedniku republike. Vidite jedan tajming da je sve isplanirano jer kako je moguće da se baš sinoć to dešava. U ovom momentu kada je Srbija najviše napadnuta, da se Republika Srpska ne može odbraniti i znate šta znači pritvaranje tri najvažnija predstavnika, to znači da Republika Srpska u tom momentu ostane 'obezglavljena' u momentu kada je Srbija napadnuta- rekao je Adam Šukalo u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- Ja pozivam sve građane Republike Srbije koji gledaju ovaj program da razmisle da li je to ono što žele u vidu promene, sve one koji su nezadovoljni ovom vlašću. Da li je to ona priča koju oni žele- dodao je Šukalo.

- Mnoge od političara iz regiona i lično znam i vi imate jednu opštu histeriju želje da se desi krvoproliće iz dobrog dela ovog političkog Sarajeva isto imamo u Zagrebu, dosta toga imamo u Podgorici, ima nekih elemenata i u Skoplju. Svi oni su deo te koalicije koja je usmerena na rušenje koalicije, na rušenje institucija Srbije i na destabilizaciju Srbije- dodao je šukalo u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

On je dodao da imamo državu u okruženju sa kojom još uvek imamo diplomatske odnose , a koja se umešala u proteste u Srbiji , a to je Hrvatska.

Autor: Jovana Nerić