Studenti koji hoće da uče od 6. marta kampuju šatorima u Pionirskom parku tražeći da se okončaju blokade i da im se omogući povratak u školske klupe, a uprkos svakodnevnim napadima, oni ne odustaju od svojih zahteva.

Miloš Pavlović kaže da je atmosfera u kampu u Pionirskom parku mirna, dok je sa druge strane napetije.

- Želimo da kažemo da mi studenti koji želimo da učimo smo danas ostali u Pionirskom parku. Bez brige, svim roditeljima čija su deca u Pionirskom parku, nemojte da se brinete. Tu je policija da spreči bilo kakve incidente. Atmosfeera u kampu nije napeta, sa druge strane je napetije. Milutin i ja smo igrali šah, on me svaki put pobedi ali to ne može da poremeti naše drugarstvo. On je beli, ja crni, pobedi me svaki put i to ne može da poremeti naše drugarstvo. Danas su najavljivali skup studenata blokadera i nadamo se da će to da prođe mirno. Videli smo da je neko bacio punu limenku na policiju, to se dešava po ceo dan, bacali su limenke, flaše pune vodom, topovske udare. Nisu oni sa ograde bacali kamenice, nego se neko popeo na vrh zgrade, da osmotri situaciju da bi pogodio nekoga i pokušao da ga povredi. Mislim da ovde trenutno, na protestu u Beogradu nisu samo moje kolege studenti blokaderi. Mi se ne plašimo i nismo zabrinuti zbog njih, znamo koliko su svi požrtvovani, uče i žele najbolje svojoj zemlji, ali vidimo da su se umešale mnoge druge grupacije uključujući neke navijačke, kriminalne i druge - rekao je Pavlović.

Miloš Pavlović objavio je video kako igra šah sa kolegama, kaže da se nada da će današnji skup proći mirno.

- Pozdrav iz Pionirskog parka. Kao što vidite, tu smo svi. Milutin i ja igramo šah. Moram priznati da me pobeđuje skoro svaku partiju, ali to ne može da utiče na naše drugarstvo, kaže Pavlović.

- Takođe, želim da kažem da se svi mi, studenti koji želimo da učimo u parku, nadamo da će današnji dan proći bez bilo kakvih incidenata, u miru, da ćemo svi ostati bezbedni i da se uskoro vidimo na fakultetima i u amfiteatrima, svi zajedno učeći i polažući ispite.



