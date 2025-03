DOKAZ OBOJENE REVOLUCIJE! U Mađarskoj za danas zakazan isti protest kao u Beogradu!

U Mađarskoj danas organizovan identičan protest kao u Beogradu protiv Viktora Orbana.

Dokaz da su današnji protesti u Beogradu organizovani spolja i da je ovo sve u sklopu obojene revolucije o kojoj je pričao i predsednik Srbije nekoliko meseci unazad, jeste da su na isti dan u Mađarskoj zakazani protesti protiv Viktora Orbana.

Ako pogledate snimke, biće vam asno da je u pitanju identična organizacija i sistem koji evidentno dolazi po nalogu spolja.



Hungary 🇭🇺 is against the Orban-regime

15.03.2025 pic.twitter.com/MnHGbJI9BG