Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu ali i temu nedelje na društvenim mrežama.

O ključnima političkim i društvenim temama u protekloj nedelji govorili su predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, novinar Milomir Marić i student Miloš Pavlović.

PRVI PREDLOG - Beogradski skup

Pavlović je rekao da su im druge kolege na neki način uzeli sve, da im ne daju da idu na fakultete, da su im uzeli fakultete i da im ništa drugo nije preostalo nego da se bore za njihova prava.

- Mi smo 6. marta došli u Pionirski park, podigli šatore i svakoga dana nas je bilo sve više i više. Nas studenata koji žele da uče. Mi smo zamoljeni od strane predsednika Vučića da, ukoliko možemo, da se 15. marta sklonimo odatle i da se posle vratimo. Razmislili smo o tome i doneli odluku da se ne pomeramo odatle - rekao je Pavlović.

Kako kaže, nisu hteli da pokažu da neko može da ih otera sa njihove zemlje. Dodaje da je noć uoči protesta bila veoma burna, kao i par večeri pre, kada su, kako kaže, na njih bacali flaše i limenke, kao i topovske udare.

- Nisu nam dali da spavamo, skandirali su nam, hteli su da nas iscrpe na neki način i da izazovu neki incident, ali nisu uspeli. Nismo se mi plašili za bezbednost da bi nas mogli studenti ugrozili, ali smo se plašili nekih drugih elemenata. Svi smo mi kolege i pre nego što su počele blokade, zajedno smo radili, učili i družili se, poznajemo se i verujemo da tu ne bi došlo do fizičkog ugrožavanja, ali smo se plašili nekih drugih elemenata - rekao je Pavlović.

Šešelj je rekao da je reč o jednom velikom buntu, o najvećim masovnim demonstracijama koje je Srbija imala, dodaje da je bilo više ljudi nego 5. oktobra, ali da je bilo unapred osuđeno na poraz.

- Došlo je do svađe između redara i vođa ovih studenata, oni su odigrali glavnu ulogu, shvatili su u jednom momentu šta je želja glavnih šefova, a to je masovno krvoproliće, kako bi dali udarac režimo kako bi pao. Oni su to shvatili i nisu hteli da budu topovsko meso - rekao je Šešelj.

Kako kaže, zato su i tražili da se miting pomeri na Slaviju. Šešelj je istakao da je Đokić, rektor, jedan od glavnih šefova i organizatora svega ovoga.

- Znam prilično i često znam najviše. On je morao da ide u zatvor, zbog svog ovog ponašanja danima pre protesnog mitinga. Opet je došlo do sukobljavanja lidera na terenu i onih iz pozadine - rekao je Šešelj i dodao da su na kraju šefovi na terenu odlučili da se ode na Slaviju.

Marić je rekao da je velika stvar bila otkrivanje grupe iz Novog Sada, koja je planirala terorističke akcije. Dodaje da su obični studenti razdvojeni od ovih, koji su kao gradska ulična gerila.

- Mi ne znamo ko stoji iza ovih naših, neki su pritvoreni, ali sve je počelo u Dubrovniku gde se tražilo rasrbljavanje Vojvodine, tada smo prvi put čuli za neke ideje koje će postati dominantne - rekao je Marić.

Kako kaže, jedina ideja je bila "pumpaj", nikakvu drugu ideju, kako kaže, nismo mogli da čujemo.

- I ranije kada smo učestvovali na demonstracijama, uvek smo nešto hteli. Danas je zemlja otvorena, povezana sa svetom. Niko nije mogao da veruje da će jednog dana doći doba da je američka i ruska stolica biti jedna. Ovde nije bilo nikakve političke artikulacije. Pošto su doživeli poraz, sada su izmislili zvučni udar, i sada sve što vide na internetu prenose tim dvema televizijama kao simptome - rekao je Marić.

Marić je rekao da se priziva nekakva međunarodna istraga, da dođu neki stranci da posmatraju, dodaje da je očigledno da su i sami nezadovoljni rezultatima mitinga, jer su očekivali nešto drugo.

- Aktuelni opozicionari bili su maskirani, niko nije mogao da ih prepozna, a danas su na televizijama bez maski i napadaju vlast, i izmišljaju kojekakve priče da bi prikrili svoj poraz - rekao je Marić.

Šešelj je komentarišući zvučni top, rekao da on nije zabranjen po međunarodnom običajnom pravu, dodaje da se koristi kao krajnje sredstvo kod rušilačkih demonstracijama, kod aerodroma zbog teranja ptica, dodaje da se pokazao kao vrlo efikasan da se odbiju i gusarski napadi.

- Naša vojska nema taj top, ima ga policija, ali ga sigurno nikada nije upotrebila. Taj zvuk liči na alarm od kola i on izaziva bol u ušima, a u ovoj masi se nije videlo da je bilo ko štitio uši, a od tog zvuka uši bi ih bolele. To je koncentrisani zvuk usmeren u jednom pravcu, koji sa daljinom ne gubi intenzitet i vrlo je efikasan. Da se to desilo, ovi ljudi ne bi se sklanjali na desnu i levu stranu, već bi se hvatali za glavu i uši, jer bi im zvuk bio nepodnošljiv - rekao je Šešelj.

Kako kaže, nisu se svi ni sklanjali, neki su čak i ostali na sredini puta i osvrtali se oko sebe.

- Šta je onda u pitanju? U pitanju je jedan šou, koji su pripredile gazde ovih demonstracija izazivajući paniku u narodu - rekao je Šešelj.

Marić se složio da se radilo o očiglednom širenju panike. Dodaje da sve liči na to da je to bio rezervni plan ako se demonstracije mirno završe.

Šešelj je rekao da se studentima upalila lampica nakon prikazivanja snimka tajne akcije u Novom Sadu. Dodaje da postoji i beogradski centar koji još nije razotkriven.

- Još nismo našli nekoga ko bi snimio njihove sastanke i predao javnosti. A tu je glavni čovek rektor Đokić - rekao je Šešelj.

Pavlović je rekao da se i u Novom Sadu čuju i prijavljuju studenti koji žele da uče. Dodaje da se na spornom snimku moglo videti da ne stoje samo studenti u tim planovima za udar, već da je tu još upliva od nekih drugih ljudi.

- Imali smo jednog kolegu koji je bio na strani studenata blokadera i koji je prešao kod nas - rekao je Pavlović.

Pavlović je rekao da su konstantno dolazili isti ljudi koji su ih omalovažavali i napadali, čak su im, dodaje i pretili.

On je ponovio da ih rektor nije primio niti im odgovorio, a da je na protestu juče prošao pored njih.

Šešelj je pomenuo i Šarovića i rekao da ga je pre odlaska u Hag malo poznavao, a da je nakon njegovog povratka Šarović krenuo silaznom putanjom.

DRUGI PREDLOG - Novosadska zavera

Šešelj je govoreći o ovom predlogu rekao da je upravo ova grupa organizovala sve ono što se dešavalo u Novom Sadu i da im tu fali još Ješić.

Kako je kazao Šešelj Mariću, Milu Pavić ne treba potcenjivati i ona zna da manipuliše ljudima.

- Glavni centar je u Beogradu, ovde je CIA najviše vrbovala - rekao je Šešelj i dodao da se ona neće zadugo vratiti iz Dubrovnika.

Prema rečima Šešelja, greška je što Dinko Gruhonjić nije uhapšen prvi put kad je širio versku mržnju.

Upitan kako vidi to što se sada studenti ograđuju od Mile i plenuma Pavlović kaže da snimci pokazuju da su oni lutke kojima neko upravlja.

Marić je rekao da se neki smeju, ali da ih ne treba potcenjivati nikako.

- Jasno je šta oni hoće, državni udar, promenu vlasti, u toj ludačkoj nameri niko normalan neće da učestvuje - ocenio je Marić.

Šešelj je rekao da se i Akademija nauka istrčala i na neki način podržala ono što se dešava protiv režima.

Upitan šta će se dešavati sa srednjim školama Marić je rekao da su profesori nakon najave da će im biti smanjene plate javno iskazali nezadovoljstvo.

Govoreći o tome šta studenti koji žele da uče očekuju od rektora Pavlović kaže da je Medicinski fakultet pokrenuo neki postupak protiv njega.

- Mi studenti koji želimo da učimo nadamo se da će rektor i dekani da prestanu da se obračunavaju sa njima. Ako žele da se bave politikom, neka se bave - kazao je Pavlović.

Prema njegovim rečima, poslali su mejl rektoru i nisu dobili odgovor na dopis.

- Mi za njega ne postojimo, za njih postoje studenti koji im odgovaraju - naveo je Pavlović i ocenio da je to diskriminacija.

Glasanje

Biljana iz Valjeva glasala je za drugi prilog.

Branka je glasala za predlog broj dva.

Glasanje u studiju

Pavlović je glasao za drugi predlog.

Šešelj je glasao za predlog broj dva.

Pobednički predlog je predlog broj dva - Novosadska zavera.

Autor: Aleksandra Aras