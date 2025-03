Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je istakla je danas za Novo jutro da podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića u njegovim stavovima.

- Deca moraju da idu u školu, imamo 18 škola koje su u totalnoj obustavi. To je čitav januar, februar, to su tri meseca da nisu išla deca u školu, jer neko do direktora, učitelja hoće da se bavi politikom - istakla je Brnabić.

Imate ljude koji misle da su bogom dani, već četiri meseca, da za njih nema ni zakona, ni ustava...Ovaj stepen licemerja i ludila, ostaće zapamćen kao neka zona sumraka u Srbiji. Ne možete ljudima da kažete ne slažemo se, hajde da razgovaramo. Ljudi analiziraju segment po segment,kako ko pada od zvučnog topa.

- Prva stvar koja se desila, bilo je komešanje, studentski redari su se povukli. Počela je da se širi da je napad krenuo na demonstrante iz Pionirskog parka, a onda su se pojavili snimci i postalo je jasno da su zapravo napadi na Pionirski park. Sledeća laž je da je napad bio na studente koji žele da uče, ali zato što je bilo galame tokom 15 minuta tišine...Tek treća vest je bila zvučni top i pojavila se sat vremena nakon toga. To ukazuje da je sve ovo dobro organizovano iz inostranstva i da neko baca granate laži na nas - rekla je Brnabić.

Podvukla je da će država raditi svoj posao.

Brnabić je potovodom nesreće u Severnoj Makedoniji istakla je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vezi sa predsednicom Severne Makedonije, kako bi se sva raspoloživa pomoć slala tamo.

- Želim da iskoristim priliku da izrazim najdublje saučešće čitavoj Severnoj Makedoniji, pre svega porodicama. Mi smo među prvima pomogli. Mi imamo avione koji mogu da pomognu... Neki pacijenti su prevezeni i tu smo da pomognemo na sve moguće načine - rekla je ona.

Brnabić se potom dotakla obustave rada škola, istakavši da srednjoškolci ove godine neće imati gde da se upišu jer fakulteti ne rade.

- Mi imamo 230.000 studenata a toliko ih nema u plenumu... Juče je bio veliki sastanak delegata, a to je bio jedan pun amfiteatar. Značajan broj ljudi, oni koji žele da uče, kojima je potrebno da uče oni mogu da napune scaki amfiteatar. Oni su toliko satanizovani... Imamo mlade ljude koje zovu "ćaci"... Miloš ima prosek 10,00... To su ćaci? Oni su poslužili kao pokazna vežba šta će se desiti onima koji žele da uče - rekla je potom.

Ta deca koja su srednja škola, oni moraju da se upišu, a dakle, nemaju gdem znači, moraju da idu u inostranstvo?

- Sistem mora da počne da funkcioniše, ovoga je dosta - rekla je potom Brnabić.

Nakon 4 meseca svega ovoga je dosta. Moj posao, kao predsednice Narodne skupštine je i da konstrolišemo primenu zakona, ja ću danas, na sastanku pitati, "Okej, šta je sa primenom zakona?".

- Ne može čitava zemlja da trpi da se Ustav gazi, da se ništa ne poštuje. Oni su bogom dani, država za sebe, briga ih za Vladu, skupštinu, predsednika... Čoveka koji je osvojio 2, 3 miliona... Rektor Đokić ode u Brisel, razgovara 7 dana... Daje se saopštenje gde se osuđuje upotreba zvučnog topa... ja to saopštenje nisam našla kod rektora. Našla sam ga na Šolakovim medijima. Je l' to Šolakov univerzitet? - pita se Brnabić.

Pošto, kada imaju izveštaj ekspertske radne grupe, taj izveštaj se samo u Šolakovim medijima nalazi, dodala je ona.

- Ko je rektor da kaže da neki radnici ne smeju da rade? Neki dekani žele da rade, a on im kaže da ne smeju da rade... Prof dr Tatjana Simoć je dobila krivičnu prijavu, zbog postojanja sumnje da je 24. marta 2024. godine u 13 sati u Beogradu, proglasila štrajk u ime ljudi na medicinskom fakultetu, i to neograničenog trajanja. Samo su 93. glasali, što nije bila većina - otrkila je Brnabić.

Da li vi verujete šta su oni sebi dali za pravo? Anarhija, bahatost, diskriminacija studenata, direktno ugrožavanje budućnosti ove zemlje, rekla je predsednica skupštine.

Autor: Dubravka Bošković