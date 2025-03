JEREMIĆ O JEZIVOJ TRAGEDIJI U KOČANIMA: Našem reporteru su ljudi prilazili i govorili: Srbijo uzmi nas uza se, hvala Srbijo uvek si tu kada treba

Vlada Republike Srbije jednoglasno je donela odluku da se utorak, 18. mart proglasi danom žalosti u Republici Srbiji, zbog tragedije u Severnoj Makedoniji. U požaru u diskoteci u Kočanima koji je život je izbubilo 59 mladih osoba starosti od 14 do 24 godine, dok je povređeno 155 osoba.

Urednik Informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je da region ne pamti tragediju kakva je pogodila Severnu Makedoniju.

- Nažalost, Makedoniju i ceo region zadesila je strašna tragedija. Želim da izjavim saučešće porodicama pre svega...Pink je bio tamo... Razgovarao sam sinoć do kasno sa reporterom Srđanom Kuvekalovićem koji je tamo od prvog dana, strašne stvari sam čuo. Pričao je o besu naroda koji je iskalio na drugom lokalu vlasnika diskoteke. Ono što me posebno dirnulo je narod koji je razgovarao sa Srđanom... Kada su videli mikrofon Pinka, svi su prilazili, plakali su, govorili : "Srbijo uzmi nas uza se, uzmi nas iz ove države..., Hvala Srbijo uvek si tu kada treba". Drago mi je što smo pomogli koliko smo mogli, što smo tu za njih... Uspeli smo da zbrinemo nastradale, verujem da će se oporaviti - rekao je Jeremić.

- Verujem našim lekarima, da će dati sve od sebe, kao da se brinu o građanima Makedonije. Što se tiče dozvole, opet imamo vid korupcije, ona je istekla, ili je trebala da istekne u aprilu mesecu. Diskoteka izgleda kao šupa, a ne kao objekat u koji treba mladi da idu... I kada ljudi govore da im ne trebaju protivpožarne stepenice, izlaz na druga vrata... Evo vidimo... Vrata su ovde bila improvizovana, imamo veliki broj ugljenisanih tela... Ovo više ne sme da se dogodi Inspekcije, i ljudi koji se bave inspekcijama sve ovo treba da provere dobro... - dodao je potom.

Govoreći o vozaču Hitne pomoći koji je preminuo, a koji celu noć prevozio povređene i mrtve, Jeremić kaže da je taj čovek doživeo ovakvu sudbinu jer njegovo srce verovatno nije moglo da podnese svu tugu i bol koja ga je obuzela kobne noći.

- Ko zna od čega je satkan, čega se nagledao... To je bilo na desetine ugljenisanih tela... Čoveku koji je pomagao, radio celu noć, puklo je srce... Ne vidim nijedan drugi razlog nego bol. Želja da se nekom pomogne je veća od opterećenja... - rekao je Jeremić.

Govoreći o navodnom korišćenju "zvučnog topa" tokom protesta 15. mara, Jeremić ističe da su pojedini "osetili zvučni udar posle 48 sati" jer je neko rekao da to tako treba da se kaže.

- Do čega oni dovode... Vučević se više puta oglašavao d demantuje sve njihove laži. Dolazimo u situaciju da neko mora sve da objašnjava. Evo, zvali su rusku službu bezbednosti da to utvrdi. Namerno prave banana državu...

Jeremić je potom istakao da od dana kada je krenuo "cirkus", odnosno, kada su pojedini shvatili da institucije u Beogradu neće moći da naruše, krenula su prelivanja na druga mesta.

- Imamo razna mesta tu... Čačak, Ruma, Kraljevo, Bogatić, Loznica... Njima je dovoljno 10 ljudi da naprave cirkus, kao što su juče uradili u Obrenovcu. Čoveka je u glavu pogodilo više komada jaja... Skupi se rulja, gomila... To je najgori vid ugrožavanja - naveo je Jeremić.

- Zakon ima dosta dobrih tačaka, i nadam se da će se on aktivirati kako ne bi dolazilo do nasilja. Bitno je da je tužilac i policija, da prilikom intervencije samo primene zakon. I nema tu šta drugo. Aktivacija njih i to je to - rekao je urednik informative na portalu Pink.rs.

Kako kaže, sve što se događa u centralnoj Srbiji, kao i situaciji na Kosovu, predsednik je unapred predvideo. Kako navodi, i sam rekao da će se ukrasti 10. mandat.

- Videćemo kako će se to odigrati posle žalbi i svega. Kurti želi da ima Srbina uza se, ako se formira vlada. Udar na Srbe se nastavlja. Beograd mora da reaguje na više frontova. priština, Sarajevo... Očigledno da neko želi dublju eskalaciju - naveo je potom.

Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima navodi da je ova tragedija pokazatelj koliko su komšije, u ovom slučaju Srbija, važan faktor u situaciji kakva je zadesila Severnu Makedoniju.

- Želim da izrazim saučešće. Vidimo da je komšija važniji od članova porodice. Ovo je jedan klasičan primer nepoštovanja procedure. Čitao sam izjavu čoveka koji je držao obezbeđenje u tom klubu. Pričao je kakvi materijali su pravljeni, i rekao je da je puno puta upozoravao vlasnika. Dakle to su deca od 14 godina, pričamo o procedurama države, vlasnika... On je trebao da zna da mu tu dolaze mladi... Ništa nije džabe, protibpožarni putevi moraju da postoje... Ljudska glupost je neograničena, kao i licemerje - dodao je.

Želimo da menjamo nešto, a sami ne poštujemo norme, dodao je Ibrahimović.

- Da li ste na žičari, ili bilo gde, ne treba da razmišljate da li je on sve proverio. Isto kao za vozače autobusa, ne treba da razmišljamo da li je on proveren... Operiše vas hirurg, dakle, sve je zasnovano na korelaciji sa ljudima koje ne poznajete - objašnjava Ibrahimović.

Kako kaže, juče je pronađena kuća sa četvoro dece, gd se sumnja na trgovinu dece, i postavlja se pitanje kako niko nije reagovao.

- Verujem da su svi znali kakav je objekat i svi su se pravili ludi. A onda se upiru prsti... Ajmo svi na ovim prostorima da radimo preventivno, radimo na ličnoj bezbednosti. Da ja, kao roditelj imam odgovornost, da ne pušta dete u takav objekat - naveo je Ibrahimović.

U ratu prvo strada istina, i ovde imamo slučaj da je neko rešio da dezinformacijama nastavlja nasilje, dodao je Ibrahimović.

- Tenzija ostaje, neko ne dozvoljava da se spuste. Mislim da tome treba posvetiti pažnju. Odbornike, predsednike opština napadaju. Odakle vam ideja da to radite? Ti ljudi su legitimno izabrani... Država tome mora da se suprotstavi... Šta, oni su krivi jer su SNS? - rekao je Ibrahimović govoreći o dešavanjima u Obrenovcu.

Autor: Dubravka Bošković