'MALO MI JE TO ZABAVNO, KAKO SEBE POLITIČKI UBIJAJU' Predsednik Vučić o lažima opozicije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Brisela govorio je o pretnjama Informeru i konstantnim napadima na državu.

- Sve je sumanuto. Ja sam danas gledao, malo mi je to bilo zabavno, kako sebe politički ubijaju ovi iz Đilasove stranke. Sve što su objavili, direktno su sebi pucali u nogu, oko zvučnog topa i svega drugog. Na kraju - samo njih da pustite i više ništa ne morate da pokazujete. Što se tiče pretnji Informeru i Draganu Vučićeviću posebno, sladostrašće pojedinih novinara N1 i RTS-a zbog toga, vam sve na najbolji način objašnjava. Ovo za crkvu još nisam čuo. To je da dodate još jednu budalaštinu željama nekih da preuzmu sve što misle da bi trebalo da preuzmu. Kad neko misli da može da preuzme državu, što ne bi da preuzme crkvu. Gledali ste onu nesrećnika u Obrenovcu što je upao u zgradu opštine i viče "kad smenimo patrijarha onda ćemo da kadimo". Ludaka svuda ima. Što se tiče Đilasa, šta bi on želeo i ko hoće i neće da peva. Kao što sam vam rekao - oni će danas sastanak, pa će prelaznu vladu. Ne bi li se lopovi dočepali vlade bez izbora. Nema ništa od ta posla - rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković