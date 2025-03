SADA JE SVE JASNO! Globalni dostributer zvučnih topova potvrdio da u Beogradu nisu primenjeni ni zvučni top ni vorteks

Genasys, globalni dostributer zvučnih topova, oglasio se povodom laži koje opozicija svakodnevno plasira o upotrebi zvučnog topa na protestu u Beogradu koji se održao prošle subote.

Oni navode da je agencija Earshot, na osnovu snimaka koje im je prosledila CRTA, na društvenim mrežama objavila da je tada korišćen vorteks, ali da oni tako nešto ne mogu da potvrde.

- Video i audio dokazi koje smo do sada videli i čuli ne podržavaju upotrebu LRAD-a tokom incidenta 15. marta u Beogradu -stoji u njihovom saopštenju koje su detaljno obrazložili.

- Da je ovo vorteks top, ovi snimci bi bili udaljeni više od 700 metara. Na ovoj udaljenosti sagorevanje oružja se više ne čuje; može se čuti samo jasan zvuk zvižduka talasa pritiska koji se udaljava od mesta strelca ka masi, što izaziva masovnu paniku - stoji u njihovom saopštenju.

