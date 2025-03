Nakon konstatovane ostavke premijera Miloša Vučevića, u javnosti su se pojavile brojne reakcije.

Tako je na svom Tviter nalogu direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi naglasio kako Vučević više nema imunitet, te pozvao tužioce da reaguju.



Na tu njegovu izjavu je, pored ostalih, reagovao i ministar u ostavci u Vladi Srbije Nemanja Starović.



Miloš Vučević od ovog trenutka nema imunitet.



Pošteni tužioci, izvolite. — Naim Leo BEŠIRI (@NaimLeoBesiri) 19. март 2025.

Kakvo "dinstanje" stvarnosti i zdravog razuma... Miloš Vučević se nikada nije pozivao na imunitet, a i zašto bi, kada nikakvo krivično delo nije učinio. Služio je čestito na polzu nacije i otadžbine, kao gradonačelnik, ministar odbrane i predsednik Vlade, a najodgovornije dužnosti su tek pred njim, poručio je Starović. Otuda i potreba za, kako je dodao, njegovom kriminalizacijom, iako mu objektivno posmatrano baš ništa ne mogu spočitati.



No, kad smo kod objektivnosti, zanimljivo je to da se tužilaštvo praktično poziva da procesuira g. Vučevića za neko, nikome znano krivično delo, dok se u potpunosti ignoriše svakodnevni teror nad normalnim životom svih građana putem blokada saobraćajnica, nastave u osnovnim i srednjim školama i slično, kao i sramno nasilje u Narodnoj skupštini. Ako nam je zaista stalo do vladavine prava i iskreno smo privrženi principima demokratije i narodne suverenosti, to su krivična dela za koje bismo morali tražiti od nedležnih tužilaštava da ih procesuiraju, zaključio je Nemanja Starović na svom Tviter nalogu.

Autor: Dubravka Bošković