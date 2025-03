JAKŠIĆ I VASIĆ O NAPADU NA SLUŽBENICU GO VOŽDOVAC: Da li je za njih hrabrost napasti ženu, udariti ženu? Da li je to obrazac ponašanja koji treba da sledimo?

Najoštrije osuđujemo fizički napad na službenicu Gradske opštine Voždovac od strane NN lica protiv kojeg ćemo podneti krivičnu prijavu, istakli su u saopštenju predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić, funkcioneri Opštine i načelnik Uprave Vladimir Vasić.



NN lice je u nastojanju da uđe na Sednicu Skupštine opštine Voždovac za koju nije imalo odgovarajuću prijavu, pokušalo da istu preda koristeći nasilje. Zbog nemogućnosti da dozvolu momentalno dobije svoj bes je na najbrutalniji način iskalio na zaposlenoj službenici udarivši je pesnicom u čelo, navode oni, pa dodaju:

Nakon prijave policiji i pregleda u Urgentnom centru slučaj je predat nadležnim organima na postupanje i procesuiranje napadača.

Fizički napad na našu koleginicu koja je na svom radnom mestu u Pisarnici Opštine obavljala svoj posao je čin vandalizma i nasilničkog ponašanja pojedinaca očigledno spremnih da se fizički obračunavaju sa nedužnim ljudima koji pošteno obavljaju svoj posao, dodaje se u saopštenju.

- Da li je za njih hrabrost napasti ženu, udariti ženu? Da li je to obrazac ponašanja koji treba da sledimo, da li su to ljudi koji treba da budu primer mladima i studentima? Da li su udaranje pesnicom u glavu i verbalne uvrede koje smo danas doživeli svi zajedno, obavljajući svoj posao, glavni politički program i strategija koju revolucionarno sprovode, govoreći kako treba Srbija da se “spasi”? Da li je to pristojna Srbija? Svakom zdravorazumskom, poštenom i dobrom čoveku je jasno da nije, a mi ćemo i dalje nastaviti odgovorno i predano da radimo i štitimo svakog našeg radnika, boreći se za pravednu i dostojanstvenu Srbiju - piše u daljem tekstu.

Autor: Dubravka Bošković