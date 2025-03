ĐILAS KOJI JE OPLJAČKAO ZEMLJU HOĆE DA SE VRATI NA VLAST Vučić: Ekonomija nam, uslovno govoreći, pada, sve zbog blokadera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ekonomija uslovno govoreći pada usled studentskih blokada i protesta.



Kaže da postoji namera onih iz bivše vlasti da se vrate na vlast da bi pljačkali.

- Da vlada Srbijom Đilas i oni koji su opljačkali zemlju?! Traže vladu narodnog poverenja - nit naroda niti poverenja. Četiri meseca nam ekonomija propada. Prvi put imamo da nam 28 odsto turista odustaju od dolaska u Srbiju. Ekonomija nam, uslovno govoreći, pada, sve zbog blokadera. Ne mislim da se bilo kome dodvoravam. Zato vam kažem da je obaveza svakog od nas, da se mirnim, demokratskim putem i bez nasilja borimo za svoju otadžbinu, mi rezervnu nemamo - rekao je on.

Kaže da je delimična krivica vlasti zato što su dozvolili da najgori u društvu osete da mogu da rade šta hoće.

- I tako u svakom gradu i selu u Srbiji. Kad im ponudite izbore i referendum - neće. Ali da tuku, maltretiraju građane i sprečavaju ih da rade, to mogu. O RTS mislim sve najgore, učestvuju u pokušaju sprovođenja obojene revolucije diktirane spolja, ali nikad ne bi dozvolio da ljudi ne mogu da jedu i piju i obavljaju svoj posao. Ovi su i to napravili normalnim. Planiraju da blokiraju najveće pekare u Beogradu, da blokiraju rafinerije, "Kolubaru", Ekspo. Negde granica mora da postoje. Mi ćemo u danima pred nama pozvati ljude u Srbiji da se mirnim i demokratskim putem suprotstavimo teroru - rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković