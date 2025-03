'Pravo fašističko divljanje hordi!' Vučić o nasilju u Nišu: Siledžije i lažovi par ekselans, država će odgovoriti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro osudio divljanje opozicije u Nišu.

- Nisam više zainteresovan za ono što govore. Krenuli su sa tim, ne ugrožavajte nas, protiv smo nasilja, a onda smo dobili maltretiranje i ponižavanje bake u Novom Sadu, upad u Maticu srpsku, mirno sede, upadaju im divljaci. Imali smo napade na nastavnike, direktore škola, ponižavanje na najgori način, to je brutaln nasilje, kačenje sendviča na vrata. Svaki skup je organizovan na kriminalan način, ograničavanje slobode kretanja. Da ne pričam u nasilju u Kraljevu, u Obrenovcu, Lazarevcu i u Bogatiću u više navrata, u Novom Sadu gde su svakog drugog dana imali siledžijske nasilje. Juče na Voždovcu su pesnicom ženu u glavu udarili. Sve što su govorili, sve vreme su lagali. Ova dvojica su rekla da su siledžije, pa će na silu. Neće uspeti ništa na silu, a mi smo naučili jednu tešku lekciju. Trudio sam se da sačuvamo mir, stabilnost, dao sve od sebe da nikog nikoga ne ugrozimo i ne povredimo - rekao je Vučić.

- Lagali su javnost o zvučnom topu, izmišljali su, počeli su sada da izmišljaju teroije zavere, to je u kolima bilo, da ne poverujete kakve ludosti morate da slušate. Juče ste imali strašnu laž da je neko slao slike sa obdukcije, majci gospođi Hrka, ispostavilo se da je to laž. Zato što je neko mislio da policija nije u stanju odakle i koja je to fotografija. I lažima nema kraja, danas će da izmisle novu laž. To je bilo pravo fašističko divljanje hordi sinoć u Nišu. Nisam mogao da zaspim celu noć, jer sam sebe smatrao odgovornim. Policija je vrlo loše obavila posao, ali ja sam kriv što sam mislio da ovi huligani su normalni ljudi, da oni ipak razumeju, da ono što su govorili da nisu toliki lažovi kad su pričali da nisu protiv nasilja. Ali su lažovi parekselans - izjavio je Vučić.



Autor: Dalibor Stankov