Đurđev: Srbiju čeka ili meritokratija ili smrt, na Vučiću je istorijska šansa!

Aleksandar ĐURĐEV, poslanik i predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Srbija je zemlja na raskrsnici, to je danas svima kristalno jasno. Srednjih rešenja nema, jer je u pitanju opstanak ili nestanak naše otadžbine. Kao i mnogo puta kroz našu istoriju sav teret je na jednom čoveku kome je sudbina dodelila presudnu ulogu u našem narodu ovog vremena. Ono što Karađorđe nije stigao, a Miloš Obrenović nije hteo, može danas da učini Aleksandar Vučić.

Nijedan političar u demokratskoj istoriji Srbije i Srba nikada nije imao toliku podršku u narodu kao Vučić. Govorimo o čoveku koji je na izborima dobijao i više od trećine glasova svih upisanih birača! To niko pre njega nije mogao, a čini se da ni posle njega neće moći. Vučićeva snaga koja počiva na bezrezervnoj podršci naroda danas, u odsudnom trenutku, mora da bude kanalisana na pravi način - ne na pravdanja strancima, ne na popuštanja opoziciji, ne na udvaranje našem regionu, već na konkretan zadatak koji samo on može uspešno ostvariti. Reč je o stvaranju meritokratije kao vladavine sistema zasluga u kome će na pravim mestima biti pravi ljudi. Ljudi koji znaju, koji imaju rezultate, porodice, ljubav prema svojoj zemlji, koji su hrabri i neće bežati pred ruljom. Srbija klizi u anarhiju koja preti da proguta sve pred sobom. Rekao sam još ranije - izgubimo li državu, izgubićemo sve. Država nije film koji ima reprizu niti je dečja igra. Država je ozbiljna stvar koja traži ozbiljne ljude, ljude koji u kriznim vremenima ne stoje po strani, ljude kadre stići i uteći i na strašnom mestu postojati što bi rekao Njegoš. Ne može novi Pokret za narod i državu biti lep omot u čijoj će sredini biti ljudi sa ugledom, ali bez političke prošlosti i bez političkih ambicija.

Dakle, ljudi bez političkih bitaka iza sebe i političke vizije ispred sebe. Verujte da ljudi kojih do sada nije bilo u političkoj areni ni nemaju preveliku političku upotrebnu vrednost. Takve su u antici zvali idiotima. Pogledajte samo primer Zdravka Krivokapića u Crnoj Gori koji je prespavao period od 1990. do 2020. godine, a onda ušao u politiku i ostvario rezultate ravne nuli! Da bi se stvorila meritokratija, najpre mora da se zavede red u zemlji u kojoj već sada anarhisti vedre i oblače po ulicama i maltretiraju većinsku Srbiju. Neka Vučić inicira promenu ustava, da na čelo 29 upravnih okruga dođe 29 najozbiljnijih i najiskusnijih Srba rodoljuba u politici, a koji bi imali velika ovlašćenja i kontrolu nad gradonačelnicima i predsednicima opština i mesnih zajednica, koji bi svojim autoritetom zaveli red i pokazali da je država i te kako živa. To su te meritokrate kojima samo treba dati početni impuls, a koji bi svojom čašću, poštenjem i životnom mudrošću izniklom iz naroda spasili Srbiju sa ivice provalije. Sve drugo, sva parcijalna rešenja kakva viđamo poslednjih sedmica, odvešće našu zemlju u kandže zeleno-levih anarhista, a time i sigurnu smrt.

