'VEOMA SAM ZADOVOLJAN' Vučić otkrio o čemu je razgovarao sa Fon der Lajen i Koštom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Brisela da je ponosan nakon radne večere sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Košom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

- Veoma sam počastvovan što sam kao predsednik jedne relativno male zemlje imao priliku da razgovaram sa dvoje najvažnijih lidera Evropske unije. Bezbroj puta sam dolazio u Brisel, na bezbroj mesta širom sveta ih sretao, i njih i njihove prethodnike i prethodnike prethodnika, ugošćavao u Srbiji, sačekivao, ali nikada nisam imao tu čast da predsednik Evropskog saveta i predsednica Evropske komisije ugoste mene ili bilo koga drugog iz Srbije. Istovremeno, pre samo nekoliko dana imao sam večeru u rezidenciji generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i čini mi se da to dovoljno govori o poštovanju koje su svi pokazali prema našoj zemlji. To me čini neobično ponosnim - naveo je Vučić.

On je istakao da to "govori da je Srbija zemlja koju niko ni ne pokušava da potcjenjuje".

- Naprotiv, to govori da je Srbija zemlja koja je poštovana i da je Srbija zemlja na koju tek obraćaju pažnju. Naš razgovor je bio srdačan, sadržajan, otvoren, odgovoran, ozbiljan i kroz mnogo tema, kroz koje smo prošli, ključna tema je evropska budućnost Srbije. U skladu sa tim govorili smo o političkoj situaciji u regionu, o neophodnosti očuvanja stabilnosti i mira.

- Istovremeno smo govorili o ekonomskoj situaciji, ali i stvarima koje iz oblasti vladavine prava Srbija mora da uradi da bi mogla da se izbori za otvaranje klastera 3, kasnije klastera 2, onda i poslednjeg klastera 5, ako se ne varam. Do kraja godine naš cilj je da otvorimo najmanje dva klastera, klaster 3 i klaster 2, da ubrzano napredujemo ka Evropskoj Uniji, ali za to je potrebno da mi mnogo toga učinimo.

Predsednik je istakao da je pokazao da Srbija želi da sačuva mir.

- Srbija treba da ide napred, da se stabilizuje i prekine sa besmislenim blokadama i uništavanjem srpske ekonomije. Veoma sam zadovoljan razgovorom. Verujem da je ovaj razgovor mnogo značio za budućnost Srbije i da će se to tek videti u bliskoj budućnosti - rekao je Vučić.

