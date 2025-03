Brnabić: Sve što se dešava u Srbiji u poslednja 4 meseca preti da ugrozi stabilnost

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija, imajući u vidu kompleksnu geopolitičku situaciju, mora da nastoji da očuva mir i stabilnost, ali da sve ono što se dešava u zemlji poslednja četiri meseca podriva tu stabilnost i preti da ugrozi njenu ekonomiju i privredni napredak.

Brnabić je, govoreći o napretku Srbije ka EU, istakla da naš zemlja ima jedinstvenu politiku u odnosu na ostale zemlje u regionu i Evropi koje nastoje da postanu članice.

"Sada, naša pozicija u odnosu na čitav svet ili ostatak sveta je, pa ja bih rekla, često kritikovana od strane Evropske Unije. Iako ja mislim da to, recimo, nije fer. Oni to nazivaju multivektorska spoljna politika. To znači da, iako smo na Evropskom putu, ne zaboravljamo naša tradicionalna prijateljstva i da gradimo nova. Tako da, u tom smislu, Srbija jeste prilično jedinstvena, ako pogledate sve države u našem regionu, pa i neke druge države koje žele da postanu članice Evropske Unije", rekla je Brnabić.

Ocenila je da je ta jedinstvena politika najbolja za Srbiju i njen narod, te da ne treba od nje odustajati.

Napomenula je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić svojim diplomatskim veštinama najbolje može da objasni liderima EU da pitanje jedinstvene politike Srbije i pitanje evropskog puta zemlje ne isključuje jedno drugo.

Upozorila je da svet postaje sve kompleksnije mesto, a da, nažalost, Srbija trpi pokušaje destabilizacije i obojene revolucije.

"Baš u trenutku kada je situacija u svetu ne sve lakša, već sve teža. Dakle, vi imate trgovinske ratovi između Evropske Unije i Sjednih Američkih Država. I to je, po svemu sudeći, samo početak. Na samom kontinentu Severne Amerike imate dodatne i trgovinske i svakakve sukube između tradicionalnih prijatelja i partnera, rekla bih, braće Kanade i SAD. I to će takođe uticati na globalnu ekonomiju, na strateške sirovine, mineralne resurse, njihovu cenu, dostupnost", navela je Brnabić.

Dodala je da je Evropa ekonomski oslabljena ratom u Ukrajini, SAD pokušavaju da doprinesu primirju između dve zaraćene strane, dok, za to vreme, jača pozicija Kine na međunarodnom planu.

U takvim okolnostima, kako ističe, Srbija mora da sačuva stabilnost po svaku cenu.

"Dakle, neminovno je da Srbija u takvim okolnostima, u takvom svetu mora da bude stabilna i jaka i da ima dovoljan fokus da očuva i našu ekonomiju i našu političku poziciju i naša radna mesta, a sve ono što se dešava u Srbiji u poslednjih četiri meseca u stvari podriva i tu stabilnost, i tu snagu, i taj fokus da se bavimo svim ostalim stvarima", zaključila je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić