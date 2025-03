Premijer Srbije Miloš Vučević obišao je Državni Data centar u Kragujevcu, koji ima najsavremeniju opremu, ali i jedini u ovom delu Evrope ima superkompjuter.

-Kragujevac je istorijski poznat, prepoznat kao centar namenske industrije 19. veka, posle učestvovao u raznim oblicima industrijalizacije naše države, centar automobilske industrije, ali ono što danas mogu neposredno da vidim, da se uverim, da Kragujevac postaje i centar savremene tehnologije, neophodne za opstanak svakog društva i države- istakao je Vučević naglasivši da je ponosan kada vidi da je ovakav Data centar baš u srcu Šumadije.

-Srce mi je puno kada vidim mlade ljude koji su studirali u Kragujevcu ili širom Srbije i ostali da žive i rade u našoj državi. To je pre svega najznačajnija pobeda. Ova fabrika je fabrika budućnosti, razumemo šta donosi i koje su prednosti za naše građane i državu. Ovaj superkompjuter je na uslugu našim korisnicima, univerzitetima, fakultetima, start ap kompanijama, kao što imamo poseban deo Data centra posvećen bezbednosti naše države, za našu vojsku, policiju, BIA- kazao je.

Vučević je naglasio da privredna grana koja ima najveći rast u Srbiji jesu IKT usluge imaju najveći rast, a u tom sektoru radi preko 115.000 ljudi, i najavio dalja ulaganja u Kragujevac.

-Potpisivaćemo ugovor za još jedan superkompjuter. To nema niko u ovom delu Evrope. To nije naše maštanje, to je realnost. Srbija će imati drugi superkompjuter. Naša kancelarija je imala sastanak sa kolegama iz Republike Srpske, blizu smo da i njima ponudimo usluge državnog DATA centra i svima ostalima u regionu. Srbija je uvek otvorena za saradnju. Velika pobeda Kragujevca, nešto što menja krvnu sliku u gradu. Imamo mnogo planova, pričali smo i oko boljih usluga u zdravstvu, da svaki lekar u bilko om mestu u Srbiji može da izvrši uvid bez papira koji mu donose pacijenti. Danas smo započeli taj projekat, verujem i da će buduća Vlada započeti snažno na tom polju. Imamo nameru da poboljšamo stanje oko ljudskih kadrova, da znamo kada nam neko odlazi u penziju, da li imamo zamenu za tog uposlenika. Dobre stvari spremamo, a radićemo i na bezbednosti podataka. To je nešto što je sve izloženije napadima u celom svetu. Sve ono što dajemo ka univerzitetima i institutima sve je besplatno, sve država plaća- reči su premijera.

Autor: Dalibor Stankov