Rektor Vladan Đokić gostovao na RTS-u u udarnom terminu: Otkrio ili sakrio sve?

Na Javnom servisu RTS sinoć je u udarnom terminu gostovao rektor Beogradskog univerziteta profesor Vladan Đokić.

Da, dobro ste pročitali, na RTS koji su pre par nedelja studenti Beogradskog univerziteta blokirali i zabranili novinarima te medijske kuće da rade svoj posao, rektor, koji je inače vrlo probirljiv kada su mediji u pitanju – dobio je vreme da kaže šta mu je na duši. Ako ste mislili da će prvi čovek Beogradskog univerziteta preuzeti odgovornost zbog činjenice da Univerzitet na čijem je čelu pada na tzv Šangajskoj listi svetskih univerziteta (negde smo između 400. i 500. mesta) ili možda odgovornost zbog činjenice da su fakulteti već četiri meseca u blokadi - prevarili ste se. Rektor je zapravo većinu vremena na RTS ''potrošio'' na temu plata univerzitetskih profesora. Što bi rekao naš narod: Svako se češe tamo gde ga svrbi.

Osim priče o platama, koje su podsetićemo uredbom Vlade RS umanjene zbog činjenice da profesori nisu imali nijedno predavanje u poslednjih nekoliko meseci (što im je posao), Đokić je izneo tvrdnju da država i Univerzitet nisu u dobrom odnosu te da je za to kriva država koja ''vrši pritisak na razne sfere poslovanja Univerziteta.''

Nije Đokić rekao koje su to sfere poslovanja na koje država vrši pritisak, osim ako misli na činjenicu da je univerzitetskim profesorima pre par nedelja povećana plata, studentima smanjena školarina, a dodatno je umanjena mogućnost države da utiče na bilo šta na Univerzitetu čiji je osnivač. Nije rekao Đokić ni kada će studenti moći da se vrate na predavanja. Nije rekao ni zašto se ignorišu studenti koji su tražili da se organizuje barem onlajn nastava. Nevažno je bilo rektoru ni da pojasni javnosti zašto nije odgovorio na molbe studenata da se sprovede izjašnjavanje svih studenata o nastavku blokada ili početku normalnog rada, odnosno zašto fakulteti uporno odbijaju da kažu koliko studenata zapravo blokira nastavu i ko čini te famozne plenume. Ipak, vrteći se nervozno levo-desno na stolici u studiju RTS-a, rektor je ipak izneo par – zdravom razumu nepojmljivih - tvrdnji.

Tako smo iz usta rektora BU saznali da je Univerzitet formirao nekoliko pravnih timova koji će se baviti pitanjem smanjenja plata profesorima, ali da nije formirao nijedan tim za organizaciju vraćanja nastave na Univerzitetu?! Od profesora Đokića smo takođe mogli da čujemo da nas samo još par nedelja deli od momenta kada će godina na fakultetetima (a budimo realni i u srednjim školama) definitivno biti izgubljena, ali kaže za to nisu krivi studenti koji ne dozvoljavaju drugima da studiraju?! Krivi su drugi.

Rektor je otkrio i da su njihovi (profesorski) ekspertski timovi razmatrali ispunjenost zahteva studenata i o tome obavestili plenume (za koje se ne zna ni ko ih čini), ali ne i javnost u Srbiji jer nisu oni tu da polažu račune javnosti već plenumima?! Nema on šta da razgovara sa državom – koja je inače osnivač Univerziteta i koja je pozvala na dijalog, poručio nam je rektor sa RTS, ali kaže ako mu plenumi zatraže da razgovara – on će to rado učiniti. Otkrio je rektor da dekani nisu hteli da na fakultete uvode policiju, koja je za njega izgleda jedini organ javnog reda koji poznaje, ujedno zanemarujući činjenicu da u organe javnog reda spada i inspekcijski nadzor koji su dekani mogli da pozovu i koji bi utvrdio ko zapravo blokira nastavu na fakultetima.

Ako je tako, apelujemo na rektora da se dogovori sa svojim kolegama dekanima da se i drugim studentima koji bi samo da sede u svojim učionicama i da slušaju neka predavanja, omoguće isti uslovi kao i njihovim kolegama koji bi pre da sami razmatraju teme na plenumima, nego da slušaju predavanja svojih profesora. Univerzitet u Beogradu je institucija, kako reče dekan, na kojoj svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i to se neguje i podržava. Pa da vidimo šta će dekani da urade kako bi uvažili mišljenje i zahteve i drugih studenata koji su svojim imenom i prezimenom to zatražili, za razliku od ''konstrukta plenuma''.

Ili se na Beogradskom univerzitetu ipak više poštuje mišljenje samo određenih studenata?! Rektor i dekani su na potezu. Neka ulože onoliko napora u omogućavanje jednakih prava svim studentima, bar u meri u kojoj ulažu napore u očuvanje svojih zarada.

Autor: Snežana Milovanov