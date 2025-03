Bajatović: Biće još odlaganja sankcija NIS-u, najviše do 30 dana (VIDEO)

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će biti produžen rok za uvođenje američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao i da se može očekivati i više od 30 dana odlaganja.

''Biće još odlaganja sankcija i to je dobro za Srbiju, ali ne možemo očekivati više od 30 dana jer je to birokratija. Oni (SAD) znaju šta za 40, 45 dana možete da uradite... NIS pokriva 80 odsto tržišta u Srbiji, to teško možete da nadoknadite uvozom iz drugih zemalja'', rekao je Bajatović za "Pink" povodom zahteva NIS-a, koji je podržala Vlada Srbije, za novo odlaganje primene sankcija koje su SAD najavile zbog ruskog vlasništva u toj kompaniji.

Dušan Bajatović je naveo da bi posle promene vlasničke strukture u NIS-u trebalo skinuti tu kompaniju sa SDN liste (Specially Designated Nationals) i ući u proceduru skidanja sankcija, ali da to neće biti tako.

''Ako se čita dokument o sankcijama američkog regulatora OFAK-a, mi smo promenili vlasničku strukturu NIS-a i Gasprom sad ima 11 odsto, a Gazpromnjeft, koji je pod sankcijama, oko 46 odsto, skoro 30 odsto je vlasništvo države Srbije, a ostalo su mali akcionari'', rekao je Bajatović.

On je istakao da su sankcije NIS-u u političke i da ih je uvela administracija bivšeg predsednika Džozefa Bajdena u svom zadnjem trzaju da, kako kaže, oteža jednu od glavnih namera Donalda Trampa da se uspostavi mir.

Bajatović je kazao da NIS ima zalihe nafte najmanje do septembra i da će se naći način da se prevaziđu teškoće, ali da će problem biti odliv deviza iz Narodne banke Srbije, ako se bude uvozilo gorivo.

''Ne želim da razmišljam o tome da će neko do te mere želeti da kazni srpski narod koji ništa nije kriv. Imaćemo mi logističke i druge mogućnosti da tu krizu prevaziđemo. Neće biti nikakvih kantica, imamo zalihe i novca i svega drugog, ali umesto da skladištimo devize u Narodnoj banci Srbije, mi ćemo davati svoje devize drugoj državi i pomagati tuđu privredu ako budemo uvozili derivate'', kazao je Bajatović.

Vlada Srbije uputila je ranije pismo američkoj administraciji u kojem je podržala zahtev Naftne industrije Srbije za novo odlaganje primene sankcija koje su SAD najavile zbog ruskog vlasništva u kompaniji.

Autor: Snežana Milovanov