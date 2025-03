VUČIĆ O KENIJINOM PRIZNAJU TZV. KOSOVA: Borili smo se da se to zaustavi! Radili su na tome dve i po godine, čak i pojedine zapadnoevropske zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na priznanje tzv. Kosova od strane Kenije, što je prvo priznanje posle pet godina.

Predsednik Vučić je, gostujući na Javnom servisu, rekao:

"Da, mi smo se trudili, borili na svaki način da se to zaustavi. Već dve, dve i po godine rade na Keniji. Na tome su radili i pojedine zapadnoevropske zemlje, koje su slale direktno svoje poslanike i predstavnike u Najrobi. Radili su na tome i povodom slučaja Srebrenica, ako se sećate. Tada smo uspeli da pridobijemo uzdržanost Kenije, što je bilo veliko iznenađenje. Ja sam posle toga razgovarao sa Vilijamom Rutom, čovekom koji je zamenio predsednika Kenijatu. Sa njim sam razgovarao u Njujorku, molio ga da to ne čine, bez obzira što sam znao pod kolikim su pritiskom da tako nešto učine. Kenija je to uradila, učinila i videli ste i glavnog aktera toga što se dogodilo. To je bio Pacoli sa jedne strane, ali nemojte da smetnete s uma da reči o velikim zapadnoevropskim zemljama, pre svega koje su pomagale da dođe do priznanja nezavisnosti Kosova. Ponosan sam na činjenicu što u vreme od kada sam predsednik vlade ili predsednik države 28 zemalja je povuklo to priznanje. Za razliku od onih koji uglavnom gledaju da napadaju nas, da su u njihovo vreme 92 zemlje priznale nezavisnost Kosova, nijedna nije oduzela priznanje", rekao je Vučić.

Kako je istakao, uvek se traži krivac u svemu i svakome.

"Tada je krivac bila Tamara, što je pre pet meseci bila u Keniji, što je toliko glupo da nemam reči", naveo je Vučić i nastavio:

"Ali to govori mnogo više o njima. Pričom je ona samo na ozbiljan, odgovoran i posvećen način radila svoj posao. Mi ćemo se boriti i videćete uskoro rezultate, mi već ih imamo, neke i čekamo samo za dozvolu da objavimo određene rezultate. Pritisnuti smo sa svih strana obojenom revolucijom u Srbiji, iznutra nepostojećim svakovrsnim argumentima za rušenje države. Imamo problem sa NIS-om, sutra ističe rok. Ističe rok i uvode se sankcije Naftnoj industriji Srbije. I dalje se nadamo da će doći do nekog odlaganja, ali ako me pitate da li verujemo, to ne verujemo. Takođe, mnogo problema u samom regionu. Pomenuli ste Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, i sada imamo i ove probleme. Moramo sada da šaljemo naše delegacije, pre svega na Istok Afrike, gde Kenija ima svog uticaja i da zaustavimo ovo", dodao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras