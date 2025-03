Premijer Srbije Miloš Vučević oštro je reagovao povodom tvrdnji studenata blokadera sa DIF-a istakavši da je dosta širenja laži i plasiranja lažnih vesti.

- Dosta je više širenja laži i plasiranja lažnih vesti kako bi se uzbunjivala javnost! Istina je da se incident, u kojem su učestvovali neki od studenta DIF- a dogodio u jednom kafiću i potom u centru Novog Sada i da su pomenuti provocirali druge građane i lica za koja sami tvrde da su romske nacionalnosti i bili inicijatori tuče. Bili su u vidno alkoholisanom stanju u kojem ih je zatekla i policija koja je sačinila izveštaj i obavestila dežurnog tužioca o tome - naveo je Vučević.

On je dodao i da se niko od oštećenih do 19 časova nije pojavio u policiji da da izjavu, iako su dobili poziv za to, već su se, skoro 20 sati posle incidenta, pojavili sa advokatom i pričom koja nema veze sa istinom.

- Slične laži su nedavno plasirali i u vezi sa zvučnim topom, i svaki put se pokušava prekrajati istina kako kome odgovara. Ja ću lično podneti krivičnu prijavu protiv svih lica koja šire lažne vesti i uznemiravaju javnost. Dosta je više laži i jeftinih trikova. Istina mora pobediti - izričit je Vučević u svojoj objavi na Instagramu.

Autor: Aleksandra Aras