Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je sinoć da je imenovao Marka Brnovića, bivšeg državnog tužioca Arizone, za novog ambasadora u Beogradu. Brnović je u intervju za medije u Srbiji jednom prilikom istakao da je želeo da postane prvi pravoslavac senator u Vašingtonu.

Brnović je naveo i da je veoma ponosan na etničke korene.

"Moja vera čini veliki deo onoga što jesam"

- Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po veri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od celog Balkana! Moja žena i ja smo se venčali u crkvi u kojoj su krštena i naša deca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posećujem celog života - rekao je Brnović i dodao:

- Moja pravoslavna vera čini veliki deo onog što jesam. Smešno je kada se toga sada prisetim, ali kada sam odrastao praznici koje je slavila moja porodica, na primer, bili su različitih datuma za Božić i Uskrs (u odnosu na američke), što me je činilo posebnim u odnosu na društvo iz razreda. Čak i način na koji smo slavili Uskrs, sećam se da su moji prijatelji smatrali "čudnim" to što jedemo jagnjetinu za svaki Uskrs. A tek naše prezime? Većina mojih nastavnika zapravo nije mogla da ga izgovori i nekada su ga čak i ismevali. Ali ja sam ga uvek sa ponosom prihvatao to da su moja porodica i naša crkva i običaji malo drugačiji u odnosu na one kod svih drugih. Zbog toga verujem da je važno da mojim ćerkama prenosim naše vrednosti i istorijsko znanje.

Podsetimo, Mark Brnović je američki advokat, veteran, političar i bivši državni tužilac.

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je Marka Brnovića za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Naveo je da je Brnović "ponosni veteran Nacionalne garde vojske", a ranije je bio državni tužilac savezne države Arizona.



- Kao sin izbeglica koji su pobegli iz komunizma, Mark će biti snažan zagovornik slobode i uvek će Ameriku stavljati na prvo mesto. Čestitam, Mark! - poručio je predsednik SAD.

Autor: D.B.