Krkobabić o incidentu u Novom Sadu: Ovo je nastavak svih dezinformacija u kojima živimo

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a je istakao da je sloboda izuzetno bitna, ali da je odgovornost još bitnija,

- Nije dovoljno samo čuvati taj svoj individualizam, moramo da razmišljamo u celoj zajednici ako nameravamo da živimo među ljudima. Tako da, to je potpuno normalno i to se podrazumeva i da sarađujemo i da radimo bez te odgovornosti, bez tog zajedništa nema ništa. Sad onda možda pređemo i na kanta, to je da je naša sloboda ograničena tuđom - istakao je Krakobabić.

Upitan da se osvrne na napad u Novom Sadu, on je rekao da je to nastavak svih dezinformacija u kojima živimo.

- I opet smo na temi medija da uveče legnemo sa jednim vestima, ustanemo sa nekim drugim potpuno i potpuno drugim uglom, da je to uveče izgledalo kao da je to bio stvarno sukob. Jutro se oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i reklo da je to upravo napad, kao što si odlično rekla na dečaka romske nacionalnosti, koji eto ima prijatelje, ima drugare koji su hteli da ga brane - rekao je Krkobabić i dodao:

I ne znam kako su upravi sada određenu političku stranku, u ovom slučaju Srpsku naprednu stranku. Značim, cilj je upravo korišćenje sredstava javnog informisanja, da se utiče i da se koristi jedna društvena kriza koja je stvorena, da se pretoči na politički teren i da se od svega napravi dodatno gorivo za ovu nestabilnost koja se stvara.

Kako je dodao, svako veče mora da se pronađe neka nova stvar koja će produžiti ovu agoniju u kojoj trenutno živimo, a započeta je kao jedna studentska inicijativa, studentska blokada, zovimo je kako god, ali ne sme da se završi kao politička priča.

Autor: Snežana Milovanov