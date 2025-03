Blokaderi 'dezinfikuju' Informer: Da su učili istoriju, znali bi da je Hitler koristio iste metode (VIDEO)

Ekstremisti u svom neznanju „dezinfikuju“ Informer, a iste metode su koristili nacisti za vreme Trećeg rajha.

Ekstremistički opozicioni pokret Kreni-promeni, čiji je lider Savo Manojlović stipendista fondacije Konrad Adenauer, poznat po tome što mu nije strano da koristi i sredstva fondacije Braće Rokfeler, na svom „X“ nalogu je podelio snimak sa blokade televizije Informer u Beogradu, na kojem se vidi kako ljudi u zaštitnim odelima „dezinfikuju“ ogradu.

U opisu video snimka oni su napisali da je „dezinfekcija u toku“, misleći da tim činom šalju poruku kako bi trebalo da se bore protiv onih koji drugačije misle, a koji nisu plaćeni iz inostranstva da misle na takav način.

Ipak, da su ekstremisti učili istoriju, i da znaju šta se pre samo 80 godina dešavalo u nacističkoj Nemačkoj, a što znaju njihovi nalogodavci iz inostranstva, koji plaćaju blokadu Srbije i obojenu revoluciju koja traje više od četiri meseca, znali bi da su iste metode „dezinfekcije“ u borbi protiv „nepoželjnih“ koristili nacisti.

O tome je govorio ugledni američki profesor Džordan Peterson na jednom od svojih predavanja.

„Evo šta se dogodilo u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, kada je Hitler došao na vlast, bio je veoma zainteresovan za kampanje javnog zdravlja. I tako je postavio, formulisao je brojne politike, uključujući i formulisanje ovih kombija koji su išli okolo i proveravali ljude na tuberkulozu. Istovremeno je najavio politiku ulepšavanja i pročišćavanja Nemačke. I tako je ohrabrio vlasnike fabrika da očiste fabrike, da se otarase pacova i insekata, i da sade cveće i tako dalje ispred“, objasnio je Peterson i dodao:

„Dakle, bila je to čistoća i lepota. Koristili su ciklon B kao sredstvo za dezinfekciju fabrika. Ciklon B. Ciklon B je bio gas koji se koristio u gasnim komorama. Tako je Hitler počeo, tako što je Nemačku oslobodio pacova, parazita i insekata, zajedno sa svojom kampanjom za javno zdravlje. Zatim se preselio u ludnice i započeo kampanju eutanazije. A onda je prešao u širu političku sferu i počeo da cilja ljude koje nije smatrao čistima, već ih je gledao kao parazite, kapitalizujući imuni sistem ponašanja i unutrašnji osećaj gađenja ljudi“, rekao je on, što je zaprepastilo prisutne.

Takođe, Peterson je citirao i delove knjige Ričarda Kenigsberga „Hitlerova ideologija: Otelotvorena metafora, fantazija i istorija, na osnovu čega je objasnio šta je navelo Hitlera da se okomi i na ljude, nakon što je „dezinfikovao“ parazite i pacove.

„Država nije posedovala moć da savlada bolest. Preteće propadanje Rajha bilo je očigledno. Mase smatraju da je sama činjenica postojanja Jevreja loša kao i kuga. Političari koji su petljali oko nemačkog nacionalnog tela tražili su najčešće oblike naše opšte bolesti, ali su slepo ignorisali virus. U vreme ujedinjenja unutrašnje propadanje je već bilo u punom jeku, a opšta situacija se iz godine u godinu pogoršavala“, citirao je on i dodao:

„Narod nije iznutra postajao zdraviji, već je očigledno sve više čamio. Sve je to metafora bolesti. Sve je to metafora bolesti. Simptomi propadanja predratnog perioda mogu se svesti na rasne uzroke. Svako ko želi da izleči ovo doba, koje je iznutra bolesno i trulo, mora pre svega da skupi hrabrost da razjasni uzroke bolesti. Oni misle da moraju pokazati da su spremni na smirivanje kako bi kroz politiku umerenosti ostali smrtonosni kancerogeni čir. Jevrejin mora da vodi računa da kuga ne umre. Ako ova bitka ne dođe, Nemačka bi se raspala, i u najboljem slučaju bi potonula u propast kao truli leš. U današnjem Rajhu možete videti primer smrtnog propadanja. To nije govor nekoga ko je opsednut anksioznošću. To je govor nekoga ko je opsednut gađenjem“, završio je Peterson.

Autor: Dalibor Stankov