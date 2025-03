STEFAN KRKOBABIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO BLOKADU INFORMERA: Ako ne podržimo Informer, nijedan medij više neće biti siguran

Studenti blokaderi i deo opozicije, okupili su se danas ispred zgrade Informera i blokirali je. Oni su nosili transparente, pravili buku i smetali zaposlenima da rade svoj posao, a na meti blokadera nisu bili samo radnici Informera, već i građani, kojima nije bilo dozvoljeno da se normalno kreću i funkcionišu.

Ovim povodom se oglasio i Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a, koji je najoštrije osudio današnji događaj.

- Neosuđivanje jedne slobode danas neretko znači ugrožavanje neke druge slobode sutra. Upravo to se dešava u slučaju današnjeg opkoljavanja Informera. Nakon uskraćivanja slobodne kretanja mnogim građanima Srbije danas je to isto pravo uskraćeno zaposlenima na Informeru, ali i pravo na slobodu medijskog izražavanja. Slobodni mediji su bastion našeg demokratskog života i zato pozivam sve relevantne političke i društvene činioce, ali i druge medijske kuće da osude ovaj pritisak na zaposlene u Informeru, a one koji su danas Informer opkolili da se u miru raziđu -rekao je Krkobabić.

Autor: Iva Besarabić