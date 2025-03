Studenti koji hoće da uče obratili su se građanima iz Pionirskog parka.

- Gospodin Vladan Đokić nije odazvao, nije došao, ni dekani koji su isto taj poziv dobili. Mi se nadamo, želimo da verujemo da su oni bili sprečeni i da zbog toga nisu mogli da prisustvuju tom razgovoru. Ali to nas nije obeshrabrilo i mi svakako nećemo odustati od namere da sa tim ljudima razgovaramo. Mi želimo da znamo šta se dešava sa našim obrazovanjem, imamo pravo da znamo odgovore na sva ta pitanja, šta se dešava u proteklih četiri meseca sa fakultetima, sa predavanjima, sa ispitima - rekli su studenti i dodali:

- U tom cilju smo uputili poziv novim ljudima sa kojima želimo da razgovaramo. Uputili smo ponovo poziv rektoru gospodinu Vladanu Đokiću da sutra u 12 časova dođe ovde u našu Čitonicu da razgovara sa nama zajedno sa dekanima istog univerziteta. Dakle, poziv je upućen dekanki Fakulteta političkih nauka, dekanki Ekonomskog fakulteta i dekanki Filozofskog fakulteta, kao i dekanu Pravnog fakulteta i dekanu Filozofskog fakulteta. Dakle, svi su oni pozvani, što sam rekao, sa rektorom Vladanom Đokićem da dođu sutra ovde u 12 časova. Ovo je najiskreniji poziv, dakle, sa najboljom mogućom namerom. Dakle, želimo samo da razgovaramo sa njima, da dođemo do nekog rešenja, do odgovora na sva pitanja koja nas interesuju, nas ovde, ali verujem i sve studente - rekli su studenti.

Kako su dodali, žele da ista prava važe za sve.

Krivične prijave

- Mi ćemo biti ovde na ovom mestu sutra u 12 časova i nadamo se da će se oni pojaviti. Takođe, želimo da vas obavestimo da su naše kolege sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uputile mejl dekanu Ekonomskog fakulteta i svim profesorima, gde su ih obavestili da će podneti protiv svakog profesora pojedinačno krivične prijave u četvrtak, protiv tih profesora koji drže predavanja i ispite na programima sa Londonskom školom ekonomije i Slobodnim univerzitetom u Berlinu, ako na Naučnom veću u sredu ne bude donela odluku da sva prava važe jednako za sve studente, odnosno da će svim studentima biti omogućeno pravo na polaganje ispita, na predavanje, na školovanje, na studiranje.

Studenti su pročitali dopis koji su uputili povodom toga.

- Ja ću sada pročitati dopis koji se tiče toga. Koji smo danas poslali. Takođe obaveštavamo sve vas, nastavnike Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji ste angažovani na navedenim programima, da ste i vi lično time što ste održavali nastavu i trenutno održavate nastavu i time što ste organizovali polaganje ispita za određenu grupu privilegovanih studenata, a da pritom ostalim studentima niste dali istu mogućnost, izvršili diskriminaciju iz člana 128. stav drugi Krivičnog zakonika Republike Srbije. Obaveštavamo vas da ćemo biti prinuđeni da protiv svakog od vas, pojedinačno počev od 4.3.2025. godine, podnosimo više krivičnih prijava ukoliko nastavite sa diskriminacijom studenata. Odnosno, ukoliko Naučno veće ne donese odluku kojom će i ostalim studentima biti omogućeno da na isti način i pod istim uslovima pohađaju nastavu i polažu ispite.

Apel studenata na ravnopravnost na Beogradskom univerzitetu

- Dakle, ponavljam, naše kolege sa Ekonomskog fakulteta već četiri meseca ne mogu da idu na predavanja, ne mogu da studiraju dok pojedini studenti na ovim programima sa ova dva strana univerziteta nemaju taj problem. To jednostavno nije fer, to nije po zakonu, jednostavno rečeno i najiskrenije, to nije normalno. Mi želimo da prava važe za sve, za svakog studenta, svi smo mi ovde studenti i svi profesori treba da nas gledaju jednako. To je ono što smo imali da vam kažemo danas. Još jednom, ja bih da apelujem na rektora Beogradskog univerziteta. Iako se jučer nije odazvao na naš poziv koji smo uputili u petak, poziv smo ovaj put uputili dva dana ranije. Jučer smo uputili poziv njemu i dekanima koje je Luka naveo, te se nadamo da će sutra u 12 časova, evo na ovo mesto, u našoj, kako mi to volimo da kažemo, improvizovanoj biblioteci u Pionirskom parku, doći, sesti i porazgovarati sa nama o pitanjima koja brinu nas i naše roditelje. To su pitanja koja zanimaju sve u ovoj zemlji - nadovezao se student Miloš Pavlović.

Istakli su da žele ravnopravnost na jednako studiranje.

Žele da čuju sledeće odgovore na pitanja koje imaju

- Da li ćemo moći nastaviti akademsku godinu ili je za to kasno? Da li studenti koji nisu na budžetu trebaju da uplate školarinu? Da li moramo da napustimo našu zemlju kako bismo se školovali? To su pitanja koja nas sve zanimaju, tako da se nadamo da će sutra doći. Još jednom da akcentujem ovo što je Luka rekao. U sredu se održava nastavno naučno veće na Ekonomskom fakultetu. Luka je lepo rekao, ukoliko se na tom nastavno naučnom veću ne donese odluka da fakultet nastavi sa radom, da se nastavi akademska godina, mi u četvrtak podnosimo krivične prijave protiv svakog od profesora koji drži nastavu i drži ispite na ova dva programa, kao što su London School of Economics i Berlin Freie Universität. Znači ovde stoji da ukoliko vi imate dovoljno novca, vi možete da studirate, polažete ispite, dobijate diplomu, dok ukoliko ne pripadate toj grupi vi ste diskriminisani, je li tako Luka? Tako je, da.

Kako su ponovo istakli, žele jednaka prava za sve, ništa više od toga.

