Smrt novinarke Dade Vujasnović i dalje je pod velom misterije. Njen kolega, voditelj i književnik Vanja Bulić u podkastu novinara Nemanje Vujičića ''Na liniji života'' govorio je o njenom radu, ali i navodima da je ubijena.

- Ona je bila fantastična žena. Ona i ja smo pisali na iste teme. Govorio sam joj nemoj samo u glavu, nemoj prst u oko, moji tekstovi su bili više analitički. Kod nje je bilo pravo u glavu. Marić i ja smo to veče bili gosti na Televiziji Politika. Pričalo se da li je ubistvo ili samoubistvo i obojica smo rekli da je u bilo kom slučaju neko strašno pomogao u tome - rekao je Bulić i dodao:

Imam svedočenja trojice ljudi. Jedan mi je objasnio da su to "rešili z vojske", jer je ona direktno presudila ko će biti načelnik vojske. Kako? Radila je intervju sa čovekom koji je bio viđen za tu poziciju, odveo je da negde posebno razgovaraju, u kući za te neke lepe ljubavne događaje. On se verovatno pravio važan i sve je ispričao. Taj tekst je objavljen, ali ne kod nas.

- I dalje mislim da je ubijena. Nekoliko ljudi mi je reklo ovako, a to su ljudi koji su bili saradnici državne bezbednosti. Neko će iz redakcije biti ubijen, neko premlaćen, neko preplašen. Dada je ubijena, Marić je nokautiran, a mene su jurili kolima. Noge ti ne rade, zaglavila mi se noga između gasa i kvačila. Bio je sneg. Uleteo sam u Ljermontovu, umalo sam uleteo kolima - naveo je Bulić.

Kasnije je saznao da su hteli samo da ga preplaše i propuste kroz ruke.

- To inače ide sa bejzbol palicama, po kolenima i ceo život ste invalid - dodao je Bulić i objasnio da to kada se nečiji ubica ne nađe to znači da je neko iz državnih struktura naručio.

Autor: Snežana Milovanov