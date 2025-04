Gujon žestoko odgovorio Rotu: U Srbiji ima više mira, stabilnosti i demokratije nego u Evropskoj uniji

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon objavio je na platformi X da u Srbiji trenutno ima više mira, stabilnosti i, kako navodi, više demokratije nego u Evropskoj uniji.

„Nismo savršeni, ali bar ne bijemo svoje demonstrante, ne hapsimo političke protivnike i do sada nikada nismo poništili izbore zbog rezultata“, napisao je Gujon u objavi, reagujući na komentar nemačkog političara Mihaela Rota o razočaranju građanskih pokreta u Srbiji i regionu u Evropsku uniju.

Gujonova izjava usledila je kao odgovor na objavu Rota, koji je ukazao na gubitak poverenja prodemokratskih pokreta u Srbiji, Jermeniji i Gruziji prema EU, optužujući Brisel, Berlin i Pariz za pasivnost i izostanak podrške demokratskim procesima u regionu.

The truth is that there is more peace, stability and especially more democracy in Serbia than currently in the EU. We are not perfect but at least we do not beat our protesters, neither we arrest our political opponents and so far we have never annulled elections due to the… https://t.co/eSJA1TSmSh