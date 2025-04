SUSRET VUČIĆA I TRAMPA KRUPAN I VAŽAN POLITIČKI DOGAĐAJ: Nova američka administracija pokazuje spremnost da sa Srbijom razvija bliže odnose

Predsednik SAD Donald Tramp već u prvoj godini mandata napravio je neviđeni zaokret u američkoj spoljnoj politici, a promene su sasvim opipljive i u međusobnim odnosima sa Srbijom.

Već sada je vidljiv interes Bele kuće da sa Srbijom uspostavi veze poverenja. Tramp je ove nedelje na mesto ambasadora Amerike u Beogradu imenovao Marka Brnovića, američkog pravnika i bivšeg državnog pravobranioca Arizone, što je prvi put da Vašington na tu poziciju postavi čoveka srpskog porekla. Uz to, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da se nada da će u naredna dva meseca imati susret sa Trampom.

"Skup" sagovornik

"Očekujem da imam taj susret. On je suviše zauzet, uvek je moguće da se nešto promeni, nije još uvek zakucan termin, ali vi znate da sam ja veoma oprezan kada o tome govorim. To bi bila ogromna čast za našu Srbiju i verujem da je to izvodljivo", rekao je Vučić.

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da bi taj susret bio krupan i pozitivan politički događaj.

"Sigurno je da se takvi sastanci ne rade bez temeljnih priprema i bez velikih očekivanja da će međusobni odnosi da skoče. To nikako nije mala stvar. Tramp je "skup" sagovornik, on na razgovore dolazi, jer zna da razgovara sa izgledima na dobrar politički dijalog, jer mu je potrebna Srbija za američku viziju odnosa na globalnom nivou. Amerikanci nikad ne gledaju jednu državu pojedinačno, njih uvek interesuje region, a tu je Srbija ključna", naglašava naš sagovornik.

Božinović objašnjava da već duže postoji utisak da je nova američka administracija spremna da sa Srbijom razvija bliže odnose.

"To nije slučajno, već je posledica napora srpske strane da stabilizuje i ojača dijalog sa Amerikom, bez čega nijedna država, naročito država našeg formata i naše geografske i međunarodne pozicije, ne može da postigne nikakav cilj. To ne znači da se morate usklađivati sa Amerikom sto odsto, ali ne smete biti u onoj vrsti odnosa kakav je bio sa prethodnom američkom administracijom koja je mnogo toga radila uz vidljivu nameru da Srbiju povredi. Primer je kako su se ponašali prema kosovskom problemu. Ovde se pokazuje da je došlo drugo vreme, a znak da je tako je i imenovanje ambasadora koji je etnički Srbin. Ne treba to preuveličavati, ali u najmanju ruku to je satisfakcija i za javno mnjenje u Srbiji koje je u više navrata snažno izrazilo nadu da bi upravo sa Trampom odnosi mogli biti bolji. To je gest koji pokazuje razumevanje da se u Americi prati kako srpska javnost i srpska politika reaguje i evo to je jedan uzvratni korak", ocenjuje Božinović.

Srbiju nedavno posetio Donald Tramp Mlađi

Pre tri nedelje u Srbiji je boravio Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsednika. On je tokom posete imao sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koji je naglasio značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD, kao i strateške saradnje između dve zemlje u narednim godinama.

"Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rešavanju globalnih izazova... Nadam se da ćete uživati u svakom trenutku provedenom u Srbiji i verujem da će ovo biti početak još jačih odnosa između naših zemalja", poručio je tada Vučić.

Otopljavanje odnosa

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja ocenjuje za Kurir da je Tramp fokusiran na potpuno otopljavanje odnosa sa Srbijom, a vrhunac tog cilja bio bi sastanak sa srpskim predsednikom.

"Odnos Trampa prema Balkanu je proaktivan i on želi da pridobije taj prostor zbog namere da krene u stvaranje novog imidža SAD na prostoru Balkana, a pre svega u Srbiji, jer upravo Srbiju percipira kao lidera na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je Trampu u fokusu potpuno otopljavanje odnosa sa Srbijom na kojem aktivno radi kroz imenovanje ambasadora Brnovića, a sastanak sa predsednikom Vučićem bi predstavljao vrhunac tog otopljavanja. Ipak, treba imati umereni optimizam, s obzirom na to da je Tramp veliki taktičar i neće se priklanjati jednoj strani, već će insistirati na dobrim odnosima sa različitim stranama, a sve u cilju ostvarivanja geopolitičkih interesa SAD i njihovog zadržavanja na poziciji globalnog lidera. Ovim potezima Tramp šalje poruku i EU da SAD žele da se zadrže u Evropi", smatra Perišić.

Podsećajući na čitav kontekst prepozicioniranja svetskih sila, on napominje da Srbija u tim procesima treba pametno da iskoristi trenutak i visoko postavi svoje nacionalne interese i prioritete, i da mudrom politikom pokuša da ih ostvari.



Autor: Jovana Nerić