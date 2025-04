Ključa Balkan! Putin šokiran situacijom! Dodik preneo udarnu poruku ruskog lidera: Ovo mora da se uradi...

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarao o potrebi ukidanja međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini, ističući da su strane sile pretvorile BiH u „nemoguću zemlju“, dok je Rusija jedini objektivan akter u Savetu bezbednosti UN.

- On kaže da je upoznat sa tim da postoji neki stranac koji svašta radi, donosi odluke, da postoje neki sudovi koji postupaju po tim odlukama. Rusija je garant Dejtonskog sporazuma, ali to što se sprovodi danas nije Dejton - istakao je Dodik.

Prema njegovim rečima, Putin je bio iznenađen kada je čuo da tužilaštvo i sud u BiH funkcionišu mimo ustavnih odredbi i bez saglasnosti konstitutivnih naroda.

- Začudio se da tako nešto uopšte postoji u svetu - rekao je Dodik i dodao da je Putin ukazao na to da su stranci od Bosne i Hercegovine napravili „nemoguću zemlju“.

Rusija jedini oslonac u SB UN

Dodik je naglasio da je sa ruskim predsednikom razgovarao i o potrebi da se prati delovanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je, kako je rekao, Rusija jedina sila od koje se može očekivati objektivan pristup.

- Razgovarali smo o neophodnosti da se ukine međunarodni intervencionizam, koji je degradirao Bosnu i Hercegovinu i pretvorio je u nemoguću zemlju - naglasio je Dodik.

Reakcija Putina na zahteve za hapšenje

Na pitanje kako je Putin reagovao na zahteve za njegovo hapšenje, Dodik je objasnio da ga je o tome detaljno informisao.

- Kada sam putovao iz Republike Srpske ka Izraelu na određene sastanke, moj boravak tamo je iritirao muslimane u Sarajevu. Oni su praktično u panici pokrenuli mehanizam preko Interpola - rekao je Dodik i dodao da je zamolio ruskog predsednika da uzme to u obzir.

Zahvalio je i Srbiji, Mađarskoj i drugim državama koje su reagovale na taj slučaj, ocenjujući da se radi o političkom progonu.

- U Sarajevu bi najradije voleli da me vide uhapšenog, a verovatno i mrtvog. To je politički proces, podvala i cinizam - naglasio je Dodik.

Napadi zbog odnosa sa Rusijom i Srbijom

Govoreći o pozadini pritisaka, Dodik je rekao da su njegov višedecenijski politički angažman i dobri odnosi Republike Srpske sa Rusijom i Srbijom očigledno trn u oku političkom Sarajevu.

- Republika Srpska nije dozvolila uvođenje sankcija Rusiji, pa BiH formalno nije uvela antiruske mere. Oni ne mogu da prihvate da RS postoji. Ja im smetam jer vodim Srpsku već 20 godina, pa sada pokušavaju da me sklone - rekao je Dodik.

Cilj je povratak izvornom Dejtonu

Dodik je istakao da se zalaže za povratak na izvorni Dejtonski sporazum i izgradnju funkcionalne BiH u kojoj će svi narodi imati ravnopravan status.

- U Sarajevu to ne žele. Optužuju mene da rušim Dejton, a zapravo sami ruše sve njegove temelje. To što sada pokušavaju da me satanizuju posle susreta sa Putinom, deo je šire strategije da dobiju podršku globalističko-liberalnih centara iz Brisela - zaključio je Dodik.