UŠAO S FANTOMKOM U DVORIŠTE HRAMA I POCEPAO ZASTAVU! Srpska lista o incidentu u Orahovcu: Osuđujemo napad na našu svetu crkvu (FOTO+VIDEO)

Zlatan Elek, predsednik Srpske liste, izjavio je da je skrnavljenje zastave Srpske Pravoslavne Crkve u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu sramni i opasni čin koji najbolje oslikava međuetničke odnose na Kosovu i Metohiji pod režimom Aljbina Kurtija.

- Srpska Pravoslavna Crkva kao jedan od stubova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, svedok stradanja i patnje i duhovni oslonac svima nama je uvek delila sudbinu srpskog naroda. To dobro znaju ekstremni krugovi u Prištini koji se dele u dve grupe, jedni koji pokušavaju da albanizuju naše svetinje, i drugi koji bi da ih unište - naveo je Elek, a saopštila Srpska lista.

On je istakao da ovaj sramni i vandalski čin dolazi svega nekoliko dana nakon što je u albanskim medijima objavljena laž o tome kome pripadaju srpski manastiri na KiM.

- Kao predsednik Srpske liste osuđujem napade na našu svetu crkvu, ali ujedno pozivam međunarodne predstavnike da najhitnije reaguju. Multietnički i multikonfesionalni život koji su promovisali nestaje pred njihovim očima pred nasrtajima ekstremista, a oni ćute - dodao je Elek.

Official Statement of the Diocese of Raška and Prizren Regarding the Desecration of the Church Flag in #Orahovac



The Diocese of Raška and Prizren expresses its deep concern regarding an incident that occurred during the night between April 1st and 2nd, 2025, at the Church of the… pic.twitter.com/gIkHN1C61b