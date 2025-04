Đurđev: U rušenje Srbije uključene i sekte, vožnja biciklima do Strazbura je deo satanističkog rituala!

Ne može biti slučajno to što je epicentar protesta i blokada fakulteta u Novom Sadu i što je u tom gradu nažalost istovremeno sedište međunarodne sekte Familija. Nije slučajno ni to što studenti u Strazbur kreću biciklima baš iz Novog Sada i to što su bicikla jedan od rekvizita kojim se ova opasna sekta koristi - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On smatra da je Srbiji pod hitno potrebno ministarstvo vera koje bi delovalo na suzbijanju sekti poput Familije.

- Okupljanje za polazak u Strazbur desilo se u novosadskom klubu ,,Culture Exchange", mestu na kome se navodno vrbuju novi članovi sekte Familija. Reč je o krajnje destruktivnoj sekti koja se služi seksualnim izrabljivanjem koje je striktno zabranjeno u našoj zemlji - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige dodao je da sada vidimo da napadi na SPC i njenog patrijarha Porfirija od strane plenuma i profesora koji predvode stidente nisu bili slučajnost.

- Naprotiv, u toku je i svojevrsni verski rat protiv pravoslavne Srbije, deo studenata, plenumi i pojedini univerzitetski profesori deluju poput nekog kulta koji ruši sve zakone, i ljudske i Božije, a mnogi od njih izigravaju svojevrsne mesije koje će izbaviti narod. To je nešto što zalazi u patologiju i psihijatriju, a na nama koji baštinimo tradicionalne i državotvorne vrednosti je da damo sve od sebe da takvom ponašanju stanemo na kraj i zaštitimo otadžbinu - zaključio je Đurđev.