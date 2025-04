Đurđev: Nisu problem Trampove carine, već nedostatak hrabrosti da se orijentišemo ka BRIKS-u!

Nekoliko je stvari koje treba razumeti u vezi sa carinama koje je američki predsednik Donald Tramp uveo zemljama širom sveta. Najvažnija od njih je da je u suštini reč o blefu, čija poruka je da su SAD najmoćnija država sveta i da mogu da uzmu koliko žele a možda i sve od svih. Ko se primi na blef - primio se, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On objašnjava da posebno oprezne moraju biti male i periferne zemlje.

- Blef toliko ne cilja Rusiju i Kinu, jer njima Tramp ne može mnogo da šteti, koliko cilja periferne zemlje u kojima jača uticaj Kine i Rusije. Njih pokušavaju da odseku od BRIKS-a. Ako im svi udare kontru, što je moguće, od Brazila, preko Kanade i EU do BRIKS-a, Tramp će biti u velikom problemu - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige vidi u najavljenim carinama mač sa dve oštrice.

- Na nivou roba, to bi Amerikancima moglo da se obije o glavu. Cilj im je, naravno, podsticanje domaće proizvodnje koja bi trebala da postane konkurentnija od kineske, ali se čini da je kineska roba čak i sa carinama jeftinija. Generalno Amerikancima može da se dogodi ogroman inflatorni skok, jer im i robe i sirovine poskupljuju. Pitanje je koliko mogu da obnove domaće proizvodne linije, budući da su već pola veka uvozna ekonomija. Treće i najvažniji je monetarno pitanje. Šta se dešava sa kreditima u dolarima? Ako ne možeš da izvoziš u SAD i dobiješ dolare, kako servisiraš dugove? Praktično dolar prestaje da bude globalna valuta, jer ga nema dovoljno u opticaju. To bi moglo da pogodi globaliste i dovede do pucanja MMF-a ili SVIFT-a. Ako pukne globalno tržište kapitala, moglo bi da pukne i američko zaduživanje, ali i američki dug od 35 triliona, ako ga Amerikanci otkupe za tepsiju ribe. Da bi razmontirao FEDS-e i IRS, Tramp mora da ukine porez na plate, a ako ga ukine, nema budžet, pa je smislio da ga nadomesti carinama - pojasnio je Đurđev.

Konačno, on se osvrnuo i na slučaj same Srbije i posledice Trampovih carina po nju.

- Srbija je već imala carinske ratove poput onog sa Austrougraskom gde je izašla kao pobednik. Mi generalno malo šta uvozimo i izvozimo iz SAD. Mnogo je veći problem što se Srbija nije smelije opredelila ka BRINS-u i što nismo bilo jasniji i smeliji u Kazanju, pa sada nemamo pristup paralelnom finansijskom tržištu BRIKS-a. Srbija još uvek vodi politiku kao da su devedesete, a svet se 2025. bitno promenio. Mi ne treba da se bojimo i strepimo, jer dolazi vreme da naplatimo to što smo prva zemlja koja se devedesetih usprotivila levo-liberalnom globalizmu - zaključio je Đurđev.