Gujon: 'Ceo svet mora da zna: Kosovo je Srbija'

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon podelio je na mrežama video na engleskom jeziku sa snažnom porukom: “Ceo svet mora da zna : Kosovo je Srbija”.

U snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama Gujon kaže da je zahvaljujući naporima predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije 28 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova.

On naglašava da je samoproglašena nezavisnost Kosova u suprotnosti sa Međunarodnim javnim pravom i rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244.

The whole world must know: Kosovo is Serbia. pic.twitter.com/TJ3pEcDw6d