Predsedik opštine Stari grad Radoslav Marjanović istakao je danas za ''Jutro sa dušom'' kod voditeljke Jovane Jeremić da je u Starom gradu nedavno zabeležen jedan ozbiljan incident, i to kada su održavane redovne aktivnosti štanda SNS-a.

Predsedik opštine Stari grad Radoslav Rale Marjanović je ocenio da ovakve stvari više ne smeju da se dešavaju, a onda opisao incident gde je napadnut jedan stariji građanin.

- Jedan komšija stariji, sa Dorćola, bio je tu na štandu.... I onda ga je bacio jedan mladić od 30 godina otprilike... On je završio na Urgentnom centru. To je bilo dve ili tri nedelje pred 15. mart. Ono što je bila organizacija studenata i bloakdera - rekao je on.

Kako kaže, nasilje koje se u poslednje vreme dešava po opštinama nije počelo od Niša kada su se desili incidenti, već traje odavno.

- To su frustracije odbornika, opozicije, to su sve aktivisti opozicionih stranaka... Tu vidimo nedostatak politike, i jednu želju da se nasilno dođe na vlast. Zato ne treba da nas čudi da Đilas predlaže prelaznu vladu... Videli smo blokade škola, fakulteta, i to se pretvorilo u traženje prelazne vlade Dragana Đilasa... Imamo i Pavla Grbovića, koji raži bilo kakvu vladu - dodao je Marjanović.

Autor: D.B.